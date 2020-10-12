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«Нобелевку» по экономике дали за усовершенствование теории аукционов

12.10.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», заявил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.


Фото: twitter.com/NobelPrize

В прошлом году Нобелевку по экономике получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций, она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2020 году он составляет 10 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969—2019 годах года, премия была присуждена уже 51 раз. Всего премию получили 84 человека, причем только 25 лауреатов были удостоены ее единолично, 19 раз премия делилась между двумя и 7 раз — между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по экономике — самая «возрастная», средний возраст ее лауреатов составляет 67 лет, а самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет «за создание основ теории оптимальных механизмов».

Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США (55) и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).

В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку «генетических ножниц» американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье. 8 октября лауреатом премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк. 9 октября Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе (World Food Programme, WFP), это гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру.

 
 
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Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды «за усовершенствование теории аукционов и...
 
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