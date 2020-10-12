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Обновленные курсы: рубль укрепился к основным валютам после выходных

12.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Белорусский рубль укрепился к основным валютам корзины по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник.

Пятничные торги завершились заметным укреплением белорусского рубля к доллару и евро и не таким значительным по отношению к российскому рублю. В понедельник торги начались с укрепления белорусской валюты к доллару и российскому рублю и ослабления к евро. По их итогам подешевели все три валюты корзины.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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По результатам торгов 12 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,57 рубля,

1 евро - 3,0332 рубля,

100 российских рублей - 3,3349 белорусского рубля.

По сравнению с курсом валют на выходных доллар подешевел на 0,31% или на 0,008 рубля, евро потерял 0,24% или 0,0072 рубля, а российский рубль просел на 0,35% или 0,0116 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По результатам первых на текущей неделе торгов, доллар, евро и российский рубль незначительно подешевели.
 
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