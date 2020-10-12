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Обновленные курсы: рубль укрепился к основным валютам после выходных
12.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Белорусский рубль укрепился к основным валютам корзины по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник.
Пятничные торги завершились заметным
© Sputnik / Виталий Тимкив
По результатам торгов 12 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,57 рубля,
1 евро - 3,0332 рубля,
100 российских рублей - 3,3349 белорусского рубля.
По сравнению с курсом валют на выходных доллар подешевел на 0,31% или на 0,008 рубля, евро потерял 0,24% или 0,0072 рубля, а российский рубль просел на 0,35% или 0,0116 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По результатам первых на текущей неделе торгов, доллар, евро и российский рубль незначительно подешевели.
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