Нобелевку по экономике вручили за усовершенствование теории аукционов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".

Прямая трансляция объявления победителей премии Нобелевским комитетом по экономике при Шведской королевской академии наук велась из Стокгольма.

В прошлом году премию по экономике получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году.

Каждый год премию вручает Королевская академия наук, ее сумма, как и сумма остальных премий, составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

Премия по экономике вручается вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.