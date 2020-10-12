﻿ «Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах. 21.by
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«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах

12.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале этого года мы анонсировали появление большого многофункционального центра NOVAMALL в Боровлянах. Сегодня стройка находится на завершающем этапе, и директор ОО «Внешэкономстрой» Николай Апацкий рассказал Realt.by, какие именно магазины скоро появятся в ближайшем пригороде Минска. 

«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах

Что за МФЦ NOVAMALL?

На въезде в Боровляны со стороны трассы Минск-Витебск уже больше года кипит работа — здесь строят большой многофункциональный центр NOVAMALL. Планируется, что МФЦ будет включать в себя супермаркет, объекты сферы услуг и досуга, объект общественного питания с линией Drive. Для жителей агрогородка — это первый коммерческий объект такого рода.

«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах

Общая площадь комплекса составляет 5.800 кв.м., территория участка — 1,473 га. 

По своей конструкции NOVAMALL — это каркасное здание с монолитными железобетонными колоннами и металлическими фермами. Для автомобилистов организована автостоянка на 220 машин. Также для удобства посетителей основной заезд сделан напрямую с кольца транспортной развязки.

«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах

Директор компании «Внешэкономстрой»: «Мы уверены в будущем этого торгового центра»

Заказчик строительства — компания «Внешэкономстрой». Директор компании Николай Апацкий рассказал, что якорный арендатор гипермаркета уже определен, тем не менее, свободные площади под аренду коммерческих помещений еще есть. 

— В многофункциональный торговый центр NOVAMALL включены следующие функциональные группы: супермаркет на 16 касс, общей площадью  3 300 кв.м. («ГИППО»), прикассовая торговая галерея общей площадью 550 кв.м., объекты сферы услуг и досуга общей площадью 650 кв.м., объект общественного питания с линией Drive (общей площадью помещения  350 кв.м.), а также автостоянка на 220 автомобилей. 

Учитывая уникальное месторасположение комплекса (прямой заезд с а/д М3 «Минск-Витебск»), численность населения данного района (более 65 тыс. человек), а также отсутствие торговых объектов современного формата в близлежащих населенных пунктах, мы уверены в его будущем.

«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах

Сегодня строительные работы находятся на завершающем этапе, и уже видно, что итоговый вариант очень похож на свои рендеры. Торжественное открытие МФЦ планируется в декабре 2020 года. 

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«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
Рендеры объекта с сайта ОО "Внешэкономстрой"

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В начале этого года мы анонсировали появление большого многофункционального центра NOVAMALL в Боровлянах. Сегодня стройка находится на завершающем этапе, и директор...
 
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