|
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
12.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале этого года мы
Что за МФЦ NOVAMALL?
На въезде в Боровляны со стороны трассы Минск-Витебск уже больше года кипит работа — здесь строят большой многофункциональный центр NOVAMALL. Планируется, что МФЦ будет включать в себя супермаркет, объекты сферы услуг и досуга, объект общественного питания с линией Drive. Для жителей агрогородка — это первый коммерческий объект такого рода.
Общая площадь комплекса составляет 5.800 кв.м., территория участка — 1,473 га.
По своей конструкции NOVAMALL — это каркасное здание с монолитными железобетонными колоннами и металлическими фермами. Для автомобилистов организована автостоянка на 220 машин. Также для удобства посетителей основной заезд сделан напрямую с кольца транспортной развязки.
Директор компании «Внешэкономстрой»: «Мы уверены в будущем этого торгового центра»
Заказчик строительства — компания «Внешэкономстрой». Директор компании Николай Апацкий рассказал, что якорный арендатор гипермаркета уже определен, тем не менее, свободные
— В многофункциональный торговый центр NOVAMALL включены следующие функциональные группы: супермаркет на 16 касс, общей площадью 3 300 кв.м. («ГИППО»), прикассовая торговая галерея общей площадью 550 кв.м., объекты сферы услуг и досуга общей площадью 650 кв.м., объект общественного питания с линией Drive (общей площадью помещения 350 кв.м.), а также автостоянка на 220 автомобилей.
Учитывая уникальное месторасположение комплекса (прямой заезд с а/д М3 «Минск-Витебск»), численность населения данного района (более 65 тыс. человек), а также отсутствие торговых объектов современного формата в близлежащих населенных пунктах, мы уверены в его будущем.
Сегодня строительные работы находятся на завершающем этапе, и уже видно, что итоговый вариант очень похож на свои рендеры. Торжественное открытие МФЦ планируется в декабре 2020 года.
минск" />
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
В начале этого года мы анонсировали появление большого многофункционального центра NOVAMALL в Боровлянах. Сегодня стройка находится на завершающем этапе, и директор...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)