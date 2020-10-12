«Открытие — в этом году, якорный арендатор — «ГИППО». Узнали подробности о строящемся МФЦ NOVAMALL в Боровлянах

Директор компании «Внешэкономстрой»: «Мы уверены в будущем этого торгового центра»

Заказчик строительства — компания «Внешэкономстрой». Директор компании Николай Апацкий рассказал, что якорный арендатор гипермаркета уже определен, тем не менее, свободные площади под аренду коммерческих помещений еще есть.

— В многофункциональный торговый центр NOVAMALL включены следующие функциональные группы: супермаркет на 16 касс, общей площадью 3 300 кв.м. («ГИППО»), прикассовая торговая галерея общей площадью 550 кв.м., объекты сферы услуг и досуга общей площадью 650 кв.м., объект общественного питания с линией Drive (общей площадью помещения 350 кв.м.), а также автостоянка на 220 автомобилей.

Учитывая уникальное месторасположение комплекса (прямой заезд с а/д М3 «Минск-Витебск»), численность населения данного района (более 65 тыс. человек), а также отсутствие торговых объектов современного формата в близлежащих населенных пунктах, мы уверены в его будущем.