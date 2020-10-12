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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

12.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за отчетную неделю снизился на 0.4% и составил 1370 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 1.8% и сейчас находится на самом низком уровне за год.

Средняя цена квартир в новостройках Минска опустилась на 0.2% и составляет на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и составляет на данный момент 57 $/м2

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

Отрицательная ценовая динамика на «вторичке» сохраняется седьмую неделю подряд. От 5.5% до 7% собственников еженедельно корректируют цены в меньшую сторону. В процентном соотношении средний размер скидки составляет 3.2%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

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Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3%, достигнув максимального значения за последний год.

Предложение выросло во всех районах города с максимальными темпами роста в Первомайском районе. В отличие от предыдущих недель, когда на рынок выходило больше «однушек», база предложений активнее пополнялась 3- и 4-комнатными квартирами.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

Средние цены снизились у всех типов квартир, максимальные темпы отмечены у «трешек» (-0.6%). По итогам последнего месяца сильнее всего подешевели 1-комнатные квартиры (-2.6%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

Единственным районом города, где не снизились цены на квартиры, оказался Партизанский. Среди остальных максимальная коррекция была зафиксирована в Московском районе (-1.0%).  

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (-0.5%), Витебск — 634 $/м2 (без изменений), Гомель — 628 $/м2 (+0.3%), Гродно — 721 $/м2 (+0.2%), Могилев — 659 $/м2 (+0.4%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 603 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 844 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 757 $/м2 (-0.3%), Жодино — 708 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 580 $/м2 (+1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 5 по 12 октября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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