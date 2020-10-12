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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года
12.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска опустилась на 0.2% и составляет на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и составляет на данный момент 57 $/м2.
Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3%, достигнув максимального значения за последний год.
Предложение выросло во всех районах города с максимальными темпами роста в Первомайском районе. В отличие от предыдущих недель, когда на рынок выходило больше «однушек», база предложений активнее пополнялась 3- и 4-комнатными квартирами.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 603 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 844 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 757 $/м2 (-0.3%), Жодино — 708 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 580 $/м2 (+1%).
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За неделю, с 5 по 12 октября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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