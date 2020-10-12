Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 октября 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за отчетную неделю снизился на 0.4% и составил 1370 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 1.8% и сейчас находится на самом низком уровне за год.

Средняя цена квартир в новостройках Минска опустилась на 0.2% и составляет на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и составляет на данный момент 57 $/м2.