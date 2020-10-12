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Депутат и оппозиция предложили, как легализовать дворовую активность

12.10.2020 14:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координационный совет, активисты и депутат предлагают перевести в правовое поле дворовую активность, переведя работу коллегиальных органов территориального общественного самоуправления из формальной в реальную.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как организовать концерт во дворе, чтобы за это не попасть в автозак

В белорусском законодательстве есть возможность легально проводить дворовые встречи, лекции, организовывать клубы и мероприятия, решать, какие муралы появятся на стенах и в какой цвет покрасить качели на детской площадке. Всем этим могут заниматься коллегиальные органы территориального общественного самоуправления (КОТОС), деятельность которых прописана в законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

— В рамках законодательства КОТОС имеют право проводить дворовые собрания, праздники. Действует уведомительная форма, то есть КОТОС уведомляет, что он проводит в своем дворе такое собрание, и это автоматически становится легальным. Есть также возможность приглашать депутата местного совета, который имеет право проводить встречи не в обозначенное время и не в каком-то помещении, — рассказала депутат Мингорсовета Ольга Тесакова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции.

Правда, много лет такая форма местного самоуправления существовала, скорей, формально. Депутат признает, что граждане ранее не использовали эту возможность, вероятно, в силу своей асоциальности и аполитичности. Сейчас же, когда люди стали знакомиться друг с другом, объединяться на местном уровне, у них вырастет спрос на такие формы самоорганизации.

— Любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, аб’яднаўшыся са сваімі сябрамі, аднадумцамі, можа сабраць подпісы ў падтрымку схода і новага кіраўніцтва мясцовага самакіравання. Для гэтага дастаткова арганізаваць ініцытыўную групу, сабраць 25% подпісаў жыхароў, каторыя пражываюць на тэрыторыі дадзенага КАТОС, правесці сход і абраць новае кіраўніцтва [калегіяльнага воргана тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання], — рассказывает сопредседатель «Белорусской Христианской Демократии» и член КС оппозиции Виталий Рымашевский.

По информации инициативы «Честные люди», за прошлую неделю прошло порядка 7 встреч с активами Минска, к инициативным группам присоединилось около 200 человек. Это те люди, которые инициируют проведение местного собрания, где решается вопрос организации территориального общественного самоуправления.

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Аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров указывает на то, что у участников дворовых инициатив столицы несколько недель виден спрос на лекции общественно-политической тематики, местному самоуправлению и принципам его организации.

К этому привела цепочка событий 2020 года, повлиявшая на уровень самоорганизации и солидаризации белорусского общества. Особенно это стало заметно в период после выборов. С конца лета практически каждый вечер оживают дворы и микрорайоны: артисты проводят бесплатные концерты, педагоги и историки — лекции, люди собираются на танцы, игры, для того чтобы пообщаться и просто попить вместе чаю. Эксперт Центра европейской трансформации считает, что процесс самоорганизации на местном уровне затронул все группы белорусского общества. Трансформация проявляется через переход от политической пассивности к активности и самоорганизации снизу вверх, смену социальной атомизации на общественную солидарность.

— Включение локальных инициатив, домовых комитетов, групп по отзыву депутата — это составная часть движения, в сути которого состоит то, что люди пытаются вернуть себе нормальное функционирование общественных институтов. Формируя территориальные сообщества, люди возвращают настоящий смысл и создают реальное самоуправление, — считает Андрей Егоров.

Эксперты и активисты создали телеграм-канал, где разложены бюрократические процедуры организации местного самоуправления. В будущем члены Координационного совета намерены инициировать разработку проекта закона, который даст больше полномочий местным советам и коллегиальным органам территориального общественного самоуправления.

 
Теги: Минск
 
 
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В законодательстве о местном самоуправлении нашлись формы для легализации волны дворовой активности
 
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