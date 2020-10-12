ЕС готов ввести санкции в отношении Лукашенко, «если ситуация не улучшится»

Источник материала: Tut.by

Евросоюз рассматривает возможность расширения санкций против Беларуси, в том числе в отношении Александра Лукашенко, а также окажет финансовую поддержку пострадавшим от насилия, представителям гражданского общества и независимых СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В распространенном Европейским советом в понедельник, 12 октября, заявлении высказывается готовность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Беларуси сверх уже имеющихся санкций в отношении 40 белорусских официальных лиц, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов 9 августа и насилие в отношении мирных демонстрантов. В тексте говорится, что новые меры могут быть направлены против организаций и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится.

Также в заявлении указывается, что ЕС сократит двусторонне сотрудничество с белорусскими властями, но нарастит поддержку «белорусского народа и гражданского общества», соответствующим образом перенаправив финансовую помощь. Согласно этому пункту, Евросоюз немедленно обеспечит доступ к финансовым ресурсам для жертв насилия, представляющих гражданское общество организаций, а также независимых СМИ.

В заявлении подчеркивается, что ЕС готов пойти навстречу в плане политического и финансового сотрудничества с Беларусью при условии уважения ее властями принципов демократии, верховенства закона и прав человека, что включает в себя прекращение репрессий и жестокости, а также проведение свободных и честных выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

Евросоюз вновь призвал белорусские власти к диалогу, а также выразил готовность оказать поддержку в рамках соответствующего плана экономической помощи демократической Беларуси.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк подвергнет пересмотру свою деятельность в Беларуси, а государства-члены ЕС скоординируют свою позицию с советом директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».