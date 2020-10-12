Российские эксперты оценили переориентацию грузов Беларуси на Балтике

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Российские компании заинтересованы в перевалке белорусских экспортных грузов, сказал депутат Госдумы РФ Артем Туров в ходе онлайн-видеомоста в мультимедийном центре Sputnik.

Отвечая на вопрос, как связаны между собой ограничительные меры со стороны европейских государств и желание белорусских властей перенаправить экспортные грузопотоки с балтийских портов на Усть-Лугу, российский депутат констатировал, что "это является прямым следствием санкций".

Нужны правовые механизмы

"Беларусь, понимая, что от этих стран идут недружественные заявления и действия, понимает, что через них идет большая перевалка грузов. По некоторым данным, до 40% экспорта Беларуси, как отгружается через эти порты", - отметил Артем Туров.

По его словам, переориентация на российские порты сейчас целесообразна с точки зрения безопасности, а также является правильным политическим решением.

"Мы видели, что наши компании заинтересованы в этом. Российская железная дорога выступила с заявлением о поддержке возможной переориентации для того, чтобы доставлять грузы до портов с очень большой скидкой (обсуждается около 50%) для Беларуси", - рассказал депутат.

При этом он напомнил, что логистические цепочки железнодорожные и автомобильные существуют. "Сейчас нужно выработать механизмы чисто юридические и экономические по переориентации грузов. Не думаю, что это займет долгое время, до Нового года, это может быть реально реализовано".

Безопасность и надежность

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов обратил внимание, что в мире начался новый цикл торговых войн.

"Сейчас происходит общее изменение критериев на основании, которых выбираются экономические партнеры, транспортные и логистические цепочки", - констатировал эксперт.

По его словам, еще 10 лет назад первым и основным критерием была экономическая эффективность, то сейчас во всем мире экономическая эффективность уступает место надежности. Это проявляется четко и в отношениях России, и в отношениях США, и в отношениях Китая.

"Меняется сам принцип, на котором выстраиваются экономические отношения и в чем-то это связано с тем, что с кризисом глобализации мы наблюдаем усиление региональных измерений мировой экономики. В этом смысле мы будем видеть все больше таких решений, которые минимизируют политический риск", - подчеркнул Андрей Кортунов.

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