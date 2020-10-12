В Украине хотят снизить потребление автогаза. Как это отразится на Беларуси?

Источник материала: Tut.by

В Верховной Раде Украины находятся несколько законопроектов, касающихся акцизов на нефтепродукты. Спор идет по поводу соотношения ставок акцизного налога на бензин и автогаз, который в последние годы обрел популярность. На этой почве преуспели и белорусские поставщики. Сейчас же в Украине предлагается сделать ставку на бензин.



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В настоящее время акциз на сжиженный газ в Украине в четыре раза ниже, чем на бензин, — 52 против 213,5 евро за 1000 л. Почти вдвое ниже акциза на бензин налог на дизтопливо — 139,5 евро за 1000 л. Такой перекос привел к деформации в потреблении, поскольку топливо с низким акцизом стало более привлекательным для потребителя: с 2013 по 2019 годы потребление сжиженного газа выросло на 115%, дизтоплива — на 17%, тогда как использование бензина упало на 43%, пишет enkorr .

Первым был зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать ставки акциза на бензин, автогаз и ДТ на уровне 139,5 евро за 1000 л.

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил уменьшить акциз на бензин с 213,5 до 169,5 евро за 1000 л и повысить акциз на СУГ с 52 до 124,5 евро за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне — 139,5 евро.

Вместе с тем в Украине есть и те, кто предлагает использовать европейский подход в формировании ставок на бензин и сжиженный газ, который предполагает, что ставка акцизного налога на бензин должна быть выше в пять раз ставки на автогаз.

«Соотношение ставки акцизного налога на сжиженный газ к ставке акцизного налога на бензин по Директиве ЕС составляет 18,9%, а фактическое соотношение в 2020 года в 18 странах ЕС — от 0% до 25%», — отмечают авторы законопроекта.

Структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции с целью максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений, свидетельствует специальное исследование «Консалтинговой группы А-95».

Там считают, что европейский сценарий формирования ставок акциза не совсем корректный в условиях украинского рынка. Например, сжиженный газ в структуре потребления в Украине занимает 30%, тогда как в европейских странах этот показатель составляет всего 13%.

— Огромный спрос на сжиженный газ и дизтопливо стимулирует их импорт, более 70% которого приходится на Россию и Беларусь. Между тем украинские НПЗ, работающие на украинском и нероссийском импортном сырье, загружены менее чем на 50%. Они не могут продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически, — сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Одним из крупнейших белорусских поставщиков автогаза в Украину является речицкий ГПЗ, входящий в «Белоруснефть». В 2019 году он экспортировал в Украину 194,9 тыс. тонн сжиженного газа против 189,3 тыс. тонн годом ранее. В январе — августе этого года завод увеличил отгрузки газа на украинский рынок до 127,3 тыс. тонн, на 3,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные Argus .

В «Белоруснефти» советуют дождаться завершения налоговой реформы в Украине, но резких последствий для себя не видят.

— Возможно, акциз на газ повысят, а на бензин не снизят. Но розничные цены на газ все равно будут ниже бензина, и те кто машины уже перевел на газ, скорее всего, продолжат его приобретать. Поэтому реформа, вероятно, остановит развитие рынка газа, но емкость все равно останется большой, — сказал TUT.BY заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти» Сергей Каморников. — Мы подписали все долгосрочные контракты по газу еще в сентябре. Наш продукт востребован по причине высокого качества и оптимальной логистики. Вместе с тем надеемся, что реформа позволит нарастить поставки белорусских автобензинов на украинский рынок.

Беларусь является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Украину. По итогам 2019 года доля Беларуси в балансе рынка бензина составила 36% (691 тыс. тонн), дизтоплива — 35,4% (2,474 млн тонн), битума — 52% (329 тыс. тонн). За 8 месяцев 2020 года в Украину было импортировано 538 тыс. тонн бензинов (+14,2% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,275 млн тонн дизтоплива (-18,4%).

По информации enkorr , спецэкспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) уже провела предварительные переговоры в Украине с крупнейшими контрагентами и анонсировала намерение поднять премии на дизтопливо в 2021 году на 5 долларов за тонну. В свою очередь украинские компании недовольны высокими премиями на белорусские нефтепродукты, которые выше, чем, например, для польского рынка. В противовес такие крупные покупатели как ОККО и WOG периодически переносят объемы импорта бензина с Беларуси на литовский НПЗ «Орлен Летува». Чтобы не допустить этого, в 2019 году БНК применяла принцип пакетного контрактования — при покупке дизельного топлива украинские компании были вынуждены приобретать также бензин в объеме 40% от объема ДТ.