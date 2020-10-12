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Беларусь получила от ЕФСР 500 миллионов долларов в кредит
12.10.2020 16:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 миллионов долларов из собственных средств, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
В начале сентября в ходе переговоров на высшем уровне между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным
В этой связи в российском Минфине пояснили, что дополнительные деньги нужны Беларуси, чтобы профинансировать прогнозируемый дефицит бюджета республики. Это позволит предотвратить
"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Белорусская сторона должна получить еще 1 миллиард долларов в кредит от России. Первый транш в размере 500 миллионов долларов поступит в текущем году, еще 500 миллионов долларов будут предоставлены в 2021-м.
Условия государственного займа:
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.
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