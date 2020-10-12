Беларусь получила от ЕФСР 500 миллионов долларов в кредит

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 миллионов долларов из собственных средств, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В начале сентября в ходе переговоров на высшем уровне между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным была достигнута договоренность о предоставлении кредита белорусской стороне тремя траншами в размере 1,5 миллиарда долларов.

В этой связи в российском Минфине пояснили, что дополнительные деньги нужны Беларуси, чтобы профинансировать прогнозируемый дефицит бюджета республики. Это позволит предотвратить снижение золотовалютных резервов ниже целевого показателя (7,3 миллиарда долларов – Sputnik).

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Белорусская сторона должна получить еще 1 миллиард долларов в кредит от России. Первый транш в размере 500 миллионов долларов поступит в текущем году, еще 500 миллионов долларов будут предоставлены в 2021-м.

Условия государственного займа:

плавающая процентная ставка (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет);

срок кредита – до 10 лет;

льготный период – до 5 лет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.