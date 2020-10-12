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Россия выделила Беларуси первые 500 млн долларов
12.10.2020 16:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов из собственных средств на срок до 10 лет. Об этом
По кредиту предусмотрен льготный период — до 5 лет. Средства предоставляются под плавающую процентную ставку, определяющуюся как средняя доходность долларовых еврооблигаций РФ на срок 7 лет.
«Дополнительные средства необходимы республике для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны», говорится в сообщении.
— Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора, — прокомментировал предоставление кредита министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее он говорил, что деньги пойдут
Кроме средств фонда, Беларусь получит российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.
Президент России Владимир Путин
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Подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов из собственных средств.
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