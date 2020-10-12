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Россия выделила Беларуси первые 500 млн долларов

12.10.2020 16:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов из собственных средств на срок до 10 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

По кредиту предусмотрен льготный период — до 5 лет. Средства предоставляются под плавающую процентную ставку, определяющуюся как средняя доходность долларовых еврооблигаций РФ на срок 7 лет.

«Дополнительные средства необходимы республике для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны», говорится в сообщении.

— Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора, — прокомментировал предоставление кредита министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее он говорил, что деньги пойдут на погашение Беларусью долга перед «Газпромом» за поставленный газ.

Кроме средств фонда, Беларусь получит российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.

Президент России Владимир Путин пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября.

 
 
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Подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов из собственных средств.
 
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