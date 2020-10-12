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Адвокат: Рассчитываем, что три сотрудника PandaDoc уже до конца недели будут на свободе
12.10.2020 16:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале сентября четырех сотрудников IT-компании PandaDoc задержали и обвинили в мошенничестве. 11 октября на свободу
— То что выпустили Диму Рабцевича из СИЗО — хороший, позитивный шаг. Но в СИЗО остаются еще трое наших ребят, которые ни в чем не виновны. Только освобождение всех может показать готовность властей идти на диалог и искать пути выхода из сложившейся ситуации. Компания PandaDoc готова предпринять максимум усилий для того, чтобы ее сотрудники оказались на свободе, — подчеркнул Гашинский.
Следствие активно работает по расследованию этого дела и установлению всех обстоятельств. Запланирован ряд следственных действий, после чего может быть принято решение об изменении меры пресечения.
Как ранее сообщалось, в компании считают, что обвинение не соответствует действительности. В следственном изоляторе сейчас
Напомним, 11 сентября всем четверым задержанным
В PandaDoc уверены, что это репрессии, которые проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей: Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он
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В начале сентября четырех сотрудников IT-компании PandaDoc задержали и обвинили в мошенничестве. 11 октября на свободу вышел один из них, директор Дмитрий Рабцевич....
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