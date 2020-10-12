Адвокат: Рассчитываем, что три сотрудника PandaDoc уже до конца недели будут на свободе

Источник материала: Tut.by

В начале сентября четырех сотрудников IT-компании PandaDoc задержали и обвинили в мошенничестве. 11 октября на свободу вышел один из них, директор Дмитрий Рабцевич. Адвокат Антон Гашинский, который представляет PandaDoc, рассчитывает, что уже до конца недели и другие сотрудники будут на свободе.





— То что выпустили Диму Рабцевича из СИЗО — хороший, позитивный шаг. Но в СИЗО остаются еще трое наших ребят, которые ни в чем не виновны. Только освобождение всех может показать готовность властей идти на диалог и искать пути выхода из сложившейся ситуации. Компания PandaDoc готова предпринять максимум усилий для того, чтобы ее сотрудники оказались на свободе, — подчеркнул Гашинский.

Следствие активно работает по расследованию этого дела и установлению всех обстоятельств. Запланирован ряд следственных действий, после чего может быть принято решение об изменении меры пресечения.

Как ранее сообщалось, в компании считают, что обвинение не соответствует действительности. В следственном изоляторе сейчас остаются главный бухгалтер Юлия Шардыко, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Напомним, 11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209 УК), хотя изначально речь шла об уголовном деле по факту хищения из бюджета 107 тысяч рублей (ч. 4 ст. 210 УК). Защита полагает, что невиновность сотрудников подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.

В PandaDoc уверены, что это репрессии, которые проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей: Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжил фонд солидарности BYSOL.