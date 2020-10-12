Санкции против Лукашенко и по инциденту с отравлением Навального. О чем договорились главы МИД Евросоюза

Источник материала: Tut.by

Министры иностранных дел стран — членов ЕС решили начать разработку нового пакета ограничительных мер в отношении Беларуси, которые могут затронуть Александра Лукашенко. Об этом на пресс-конференции сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Фото: europeinsight.net

Жозеп Боррель заявил, что 9 октября был в Эфиопии, но смог поговорить с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем и еще раз отметил, что Европейский союз един в поддержке демократических свобод и прав белорусских граждан. В разговоре он также подчеркнул, что ЕС поощряет широкий общественный диалог и поддерживает роль ОБСЕ в качестве посредника. По его словам, на сегодняшнем заседании главы МИД стран Евросоюза вновь подтвердили, что Александр Лукашенко не имеет демократической легитимности.

— Мы начали подготовку следующего пакета санкций, который включает самого Лукашенко. Решения Совета, которые мы приняли сегодня, дают четкий посыл белорусским властям, говоря, что вести дела так, как раньше, в наших отношениях уже невозможно, — заявил глава европейской дипломатии.

Отвечая на вопрос журналиста Deutsche Welle, с чем именно связано расширение санкционного списка в отношении Беларуси, Боррель заявил, что это решение было вызвано отсутствием позитивных изменений в ситуации в стране. Он привел в качестве примера жесткий разгон протестных акций в минувшее воскресенье. Также, по словам Борреля, от властей Беларуси не было никаких сигналов касательно диалога с оппозицией, также они отказались от посреднической миссии ОБСЕ.

Боррель выразил уверенность в том, что новый пакет санкций будет принят быстрее предыдущего, так как для этого были устранены структурные препятствия. Он также отметил, что существует очень конкретный пакет мер, которые ЕС готов предложить для новой демократической Беларуси.

Также Жозеп Боррель подчеркнул, что на заседании обсуждались серьезный ответ Евросоюза на использование запрещенного химического оружия и реализация предложений Франции и Германии по введению санкций в отношении тех, кто может быть ответственен за попытку убийства Алексея Навального.

— Было достигнуто политическое соглашение ввести эти ограничительные меры. Это будет осуществлено техническими органами Совета, — заявил Боррель, отметив, что никаких деталей пока сообщить не может.

Также среди актуальных тем, которые обсуждались на совещании глав МИД стран ЕС, были мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и поддержка перемирия, которое началось 10 октября; конфликт Кипра и Греции с одной стороны и Турции с другой; а также диалог Белграда и Приштины.

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».