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Знак о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ: Это не были переговоры
12.10.2020 18:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Максим Знак рассказал своим адвокатам о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. По его словам, это были не переговоры, а обмен мнением.
Адвокаты Максима Знака — Дмитрий Лаевский и Надежда Знак — посетили его сегодня в СИЗО-1. TUT.BY поинтересовался по поводу участия Знака во встрече с Лукашенко, показанной в субботу по госканалам.
— Максим присутствовал на том мероприятии, которое состоялось в субботу. Это не были переговоры. Это было изложение мнений. Что касается Максима, то он там изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался. Какой-то больший комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, если бы он находился на свободе, а не в заключении, — рассказали адвокаты.
Из новостей: Максим переведен в другую камеру, условия в которой значительно хуже, чем были ранее, а кроме того, ухудшилось ситуация с перепиской. Защита продолжает всеми способами оспаривать обвинение и заключение Максима Знака под стражу.
Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко
Рабцевичу и Воскресенскому в субботу изменили меру пресечения.
В сюжетах, которые вышли на госТВ, а также в телеграм-канале «Пул Первого», показали крупным планом почти всех участников встречи, в кадре только невозможно опознать мужчину в темной кепке, который сидит между юристами Знаком и Салеем. Возможно, это и есть Сергей Тихановский.
Ранее о впечатлениях о встрече с Лукашенко адвокату своему рассказал и
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В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными, среди которых был и Максим Знак.
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