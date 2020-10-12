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Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси
13.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из посольства Литвы в Беларуси уедут еще как минимум шесть работников вдобавок к тем пяти, что уехали ранее. Об этом Delfi
— Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персонами нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще 6 дипломатов, чтобы остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов, — рассказала Якилайтене.
Представитель МИД пояснила, что несмотря на то, что Литва добровольно отозвала своих работников, она оценивает действия официального Минска как недружественные.
— Вместе с партнерами по ЕС сегодня на Совете иностранных дел ЕС мы
Напомним, 2 октября МИД Беларуси
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
Послов также отозвали Германия,
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Несмотря на то, что Литва добровольно отозвала своих работников, она оценивает действия официального Минска как недружественные.
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