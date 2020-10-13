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В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

13.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Realt.by появилось пока единственное объявление о продаже квартиры на вторичном рынке в знаменитых домах в английском стиле от МАПИДа. Продается «трешка» без ремонта за $106 тысяч. Посмотрели, сколько стоила такая же квартира у застройщика.

В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

Что за дома в английском стиле?

В мае 2018 года МАПИД анонсировал строительство квартала малоэтажной застройки в микрорайоне Малиновка на ул. Космонавтов. По задумке застройщика здесь должна была появиться более дешевая альтернатива клубным домам — этакие таунхаусы, которые разделены на отдельные квартиры. 

В итоге уже в январе 2020 года многоквартирные дома были практически готовы. По своему внешнему виду квартал разительно отличался от всего, что когда-либо предлагал государственный застройщик. Перед глазами будущих покупателей предстали четырехсекционные трехэтажные дома из сборных трехслойных железобетонных панелей. По уверениям застройщика, такие дома ни в чем не уступают своим кирпичным аналогам.


В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

Квартиры в этих домах продавались с аукционов. Всего их должно было быть четыре, но в какой-то момент застройщик решил продавать объекты напрямую, и аукционов состоялось всего лишь три. Результаты первых торгов воодушевляли: самая дешевая квартира была продана за $53,3 тысячи, и это «однушка» общей площадью 44 кв.м. Самой дорогой квартирой стала «четырешка» общей площадью 97,9 кв. м, аукцион по ней остановился на отметке в $115.079. Второй аукцион прошел уже не так ярко, самой дешевой стала однокомнатная квартира общей площадью 44 кв.м. — $55,4 тысячи. Был еще и третий аукцион, где нереализованными остались 8 апартаментов.

Затем застройщик решил продавать квартиры без всяких аукционов по цене от 3150 рублей за «квадрат». 

Какая квартира сейчас продается?

Сейчас собственник решил продать трехкомнатную квартиру общей площадью 76,1 кв.м., расположенную на втором этаже трехэтажного дома. Стоимость — $106 тысяч. В объявлении эти апартаменты описываются как «квартира без отделки для воплощения ваших самых смелых идей». 

В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

«Увеличенные окна с повышенной шумоизоляцией. Разведена электрика, розетки, выключатели и приборы учёта. Есть большая парковка, на въезде во двор стоит шлагбаум», — перечисляет характеристики объекта продавец.

В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

Одно из преимуществ объекта — его расположение. Дом действительно может похвастать практически всеми достоинствами городской инфраструктуры: ст.м. «Малиновка» в пешей доступности, парк им. Михаила Павлова совсем рядом, при этом и до выезда на МКАД недалеко.

Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

На втором аукционе застройщик продавал трехкомнатную квартиру такой же площади на втором этаже. Первоначальная стоимость — 216,8 тысяч рублей — в ходе торгов выросла до 246,8 тысяч (что на тот момент составляло $96,7 тысяч по курсу Нацбанка на момент проведения аукциона). 

В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

В МАПИДовских домах в английском стиле за 6 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте Realt.by появилось пока единственное объявление о продаже квартиры на вторичном рынке в знаменитых домах в английском стиле от МАПИДа. Продается «трешка» без...
 
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