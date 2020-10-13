В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?

Что за дома в английском стиле?

В мае 2018 года МАПИД анонсировал строительство квартала малоэтажной застройки в микрорайоне Малиновка на ул. Космонавтов. По задумке застройщика здесь должна была появиться более дешевая альтернатива клубным домам — этакие таунхаусы, которые разделены на отдельные квартиры.