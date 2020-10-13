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В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
13.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Realt.by появилось пока единственное объявление о продаже
Что за дома в английском стиле?
В мае 2018 года МАПИД
В итоге уже в январе 2020 года многоквартирные дома были
Квартиры в этих домах продавались с аукционов. Всего их должно было быть четыре, но в какой-то момент застройщик решил продавать объекты напрямую, и аукционов состоялось всего лишь три.
Затем застройщик
Какая квартира сейчас продается?
Сейчас собственник решил продать трехкомнатную квартиру общей площадью 76,1 кв.м., расположенную на втором этаже трехэтажного дома. Стоимость — $106 тысяч. В объявлении эти апартаменты описываются как «квартира без отделки для воплощения ваших самых смелых идей».
Одно из преимуществ объекта — его расположение. Дом действительно может похвастать практически всеми достоинствами городской инфраструктуры: ст.м. «Малиновка» в пешей доступности, парк им. Михаила Павлова совсем рядом, при этом и до выезда на МКАД недалеко.
Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
На втором аукционе застройщик продавал трехкомнатную квартиру такой же площади на втором этаже. Первоначальная стоимость — 216,8 тысяч рублей — в ходе торгов выросла до 246,8 тысяч (что на тот момент составляло $96,7 тысяч по курсу Нацбанка на момент проведения аукциона).
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В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта. Сколько такая же квартира стоила у застройщика?
На сайте Realt.by появилось пока единственное объявление о продаже квартиры на вторичном рынке в знаменитых домах в английском стиле от МАПИДа. Продается «трешка» без...
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