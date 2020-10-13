Котов уехал из Беларуси. Сейчас он помогает опальным атлетам и не понимает, зачем власть злит народ

Источник материала: Tut.by

Анатолий Котов, имевший опыт работы в МИД, Администрации президента, НОК и УДП, в сентябре покинул Беларусь и стал менеджером по международному сотрудничеству белорусского Фонда спортивной солидарности, который зарегистрирован в Эстонии. Данную информацию он подтвердил TUT.BY.



Фото: личный архив

Последним местом работы Котова было Управделами президента, где он занимал пост заместителя заведующего отделом финансирования госорганов Главного финансового управления. 18 августа он уволился с госслужбы из-за несогласия с политикой властей в отношении мирных демонстрантов.

Но без работы оставался недолго. Оказался востребован опыт работы в спортивной сфере (генеральный секретарь Национального олимпийского комитета, замдиректора Дирекции II Европейских игр-2019 в Минске). Так он стал менеджером в белорусском Фонде спортивной солидарности, который зарегистрирован в Таллинне. Но покинуть Беларусь вместе с семьей он был вынужден не только по этой причине.

— Фонд зарегистрирован в Эстонии, но это не значит, что в Таллинне есть какой-то офис. Многие вещи можно делать дистанционно. Тем более во время пандемии все научились это делать. Отъезд — это вынужденная мера. Дело в том, что все подобные инициативы, которые в Беларуси работали, были уничтожены. Имеются ввиду краудфандинговые платформы, поддержка медиков при COVID и так далее. Были арестованы их счета, инициаторы тоже не остались без внимания [правоохранительных] органов. Поэтому отъезд — фактически единственная возможность работать эффективно и на результат, — пояснил TUT.BY Котов.

Фонд, который существует за счет пожертвований и средств от благотворительных аукционов, намерен оказывать финансовую или организационную поддержку белорусским спортсменам, которые пострадали после того, как высказались против насилия со стороны силовиков и потребовали проведения новых президентских выборов.

— Наша задача — показать белорусским спортсменам, что если их преследуют по политическим мотивам, у них есть, куда обращаться. Для спортсмена — спорт его жизнь. Если кто-то лишился возможности тренироваться в Беларуси — мы будем искать варианты, как помочь, — отметил Анатолий Котов.

Недавно Фонд спортивной солидарности отправил в Международный олимпийский комитет коллективное письмо, в котором попросил разобраться со случаями дискриминации и насилия в отношении белорусских атлетов, а также помочь спортсменам, пострадавшим от незаконных репрессий, участвовать в турнирах под эгидой МОКа. Подписи под письмом поставили такие известные белорусские спортсмены, как баскетболистка Екатерина Снытина, пловец Евгений Цуркин, фристайлистка Александра Романовская, легкоатлет Андрей Кравченко, самбист Степан Попов, боец Иван Ганин и другие. Кроме того, фонд к своему письму приложил описание 22 случаев, свидетельствующих, что белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за гражданской позиции.

— Реакция со стороны МОК уже последовала. Причем публичная. Важно, что задекларирована готовность оперативно расследовать каждый случай дискриминации, — отмечает Котов. — К большому сожалению, это не повышает имидж Беларуси. Но ответ на вопрос «Кто в этом виноват?» достаточно простой. Те кто, увольняют, лишают возможности тренироваться, избивают и сажают. Спорт по умолчанию вне политики. Но спортсмены живут в той же стране, что и все остальные. И политики в стране стало очень много. Не получается быть «в домике».

Анатолию Котову «очень хочется, чтобы все вернулось к нормальной жизни». «Но без диалога и новых выборов это малореально. Перемены неизбежны», — считает он.

Минувшие выходные дали Котову много пищи для размышлений и анализа.

— Субботний диалог о Конституции в СИЗО КГБ ? Так, постойте, там же все [находятся] по «экономическим статьям»?! Те, кто «крали чуть ли не миллиардами». Или все же это политические заключенные? Я не знаю, кто посоветовал именно такой ход. У меня только одна ассоциация — экранизация «В круге первом» на белорусский лад. Масса параллелей, — говорит Котов. — Если это был диалог, то зачем избивать людей в воскресенье? Зачем откровенные провокаторы? Зачем вымученные признания на камеру? Или правая рука не знает, что делает левая. Это тоже возможно. Но маловероятно. Значит, в субботу Конституцию не написали. Остается только попытка дискредитировать мирный характер протеста. Посеять внутреннюю разрозненность. Это бы работало, если бы так называемая оппозиция была едина и действительно управляла процессами, кукловодила, как модно сейчас говорить. Да и то слишком заезженные приемы. Все это уже было не один раз раньше. И в очередной раз на такие топорные вещи никто не ведется. В итоге, еще больше всех разозлили.