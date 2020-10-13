|
Белстат обнародовал данные по инфляции в Беларуси
13.10.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Инфляция в Беларуси за январь-сентябрь текущего года составила 4,7%, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет страны (Белстат).
"Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 100,9%, с декабрем 2019 года – 104,7%", – говорится в сообщении на сайте Белстата.
В том числе, как следует из сообщения, цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с августом и на 3% по сравнению с декабрем, на непродовольственные – выросли на 2% и на 6,3%, на услуги – выросли на 0,4% и на 5,8% соответственно.
По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 101,4%, с декабрем 2019 года – 105%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфляция в Беларуси в 2019 году составила 4,7%. В 2020 году стоит цель по инфляции не выше 5%. Между тем, в августе центробанк республики заявил, что ожидает годовую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)