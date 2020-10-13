«В изоляторе в Жодино мне спокойнее». Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Марии Колесниковой предлагали поучаствовать во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась. Об этом ее адвокат Александр Пыльченко рассказал в эфире «Эхо Москвы» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить [насилие], сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми, — рассказал Пыльченко.

Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения — до новых выборов, либо полтора года — потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, а также блогер Сергей Тихановский.

Позже Максим Знак , Сергей Тихановский и Виталий Шкляров рассказали адвокатам о своих впечатлениях о встрече.