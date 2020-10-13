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«В изоляторе в Жодино мне спокойнее». Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко
13.10.2020 10:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Марии Колесниковой предлагали поучаствовать во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась. Об этом ее адвокат Александр Пыльченко рассказал в эфире
— Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить [насилие], сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми, — рассказал Пыльченко.
Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения — до новых выборов, либо полтора года — потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.
Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко
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В пятницу к Марии в Жодино приезжали двое миловидных мужчин и предлагали ей поехать на встречу с Лукашенко. Об этом рассказал ее адвокат Александр Пыльченко.
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