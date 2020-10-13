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Кредитов для банков не будет до января. Нацбанк продлил ограничение на «овернайт»
13.10.2020 10:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк продлил приостановление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Ограничение продлевается в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках.
В сентябрьском анализе международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s зафиксировали в банковском секторе Беларуси признаки дефицита ликвидности. «После выборов образовался дефицит рублевой межбанковской ликвидности, но он был частично уменьшен Нацбанком, предоставившим около 1 млрд рублей (что эквивалентно 2% депозитов клиентов на 1 августа) за вычетом погашения через свои стандартные инструменты», — говорилось в
Аналитики Сбербанка России
Эксперты отмечают, что ограничение на «овернайт» для банков — это одна из мер ужесточения денежно-кредитной политики. Оно необходимо для того, чтобы «банки не кредитовались „на халяву“ под низкую ставку», —
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Ограничения продлены для контроля за денежным предложением.
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