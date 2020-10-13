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Кредитов для банков не будет до января. Нацбанк продлил ограничение на «овернайт»

13.10.2020 10:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный банк продлил приостановление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно, сообщила пресс-служба Нацбанка.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ограничение продлевается в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках.
При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона.

В сентябрьском анализе международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s зафиксировали в банковском секторе Беларуси признаки дефицита ликвидности. «После выборов образовался дефицит рублевой межбанковской ликвидности, но он был частично уменьшен Нацбанком, предоставившим около 1 млрд рублей (что эквивалентно 2% депозитов клиентов на 1 августа) за вычетом погашения через свои стандартные инструменты», — говорилось в сообщении Fitch Ratings.

Аналитики Сбербанка России указывали, что политический кризис вызвал значительную турбулентность в банковской системе Беларуси. Желание заработать на ослаблении белорусского рубля подогрело интерес населения к кредитным продуктам. В результате давление на белорусский рубль возросло. Пытаясь стабилизировать ситуацию, Нацбанк 24 августа временно, на срок до 14 сентября (потом его продлили до 13 октября), приостановил постоянно доступные операции по поддержке ликвидности банков, что привело к резкому росту ставок на межбанковском рынке. В сентябре, по данным Нацбанка, ситуация с ликвидностью в банковском секторе нормализовалась.

Эксперты отмечают, что ограничение на «овернайт» для банков — это одна из мер ужесточения денежно-кредитной политики. Оно необходимо для того, чтобы «банки не кредитовались „на халяву“ под низкую ставку», — считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

 
 
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Ограничения продлены для контроля за денежным предложением.
 
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