Адвокаты Знака требуют от Следственного комитета предъявить высказывания юриста и допросить по ним

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Максима Знака обратились в Следственный комитет с ходатайством о допросе его по конкретным публикациям, в которых следователи усматривают призывы к действиям против национальной безопасности. Об этом TUT.BY рассказали адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Допрос защита просит провести, предъявив каждую из таких публикаций обвиняемому — он пояснит по каждой из них, имело ли место такое высказывание, каково его содержание и смысл, является ли оно призывом, имеет ли оно целью вред национальной безопасности. Защитники утверждают, это позволит полностью опровергнуть обвинение и прекратить уголовное преследование.

— Как мы уже неоднократно заявляли, адвокат Максим Знак преследуется по ст. 361 УК за некие высказывания, но сами эти высказывания ему в обвинении не выдвинуты. Это явное нарушение права на защиту, поскольку обвиняемый лишен возможности опровергнуть отнесение его высказываний к противоправным призывам, ведь невозможно опровергать абстрактные формулировки. При этом те высказывания, которые Максим где-либо публично делал, сводились исключительно к правовой оценке элементов избирательной кампании его клиентов и реализации гражданами фундаментальных прав (права на выражение мнения, права на мирные собрания, права избирать и быть избранным, права на отзыв депутатов, права на обращение в суд и пр.), то есть преступлением являться не могут, — говорят адвокаты.

Теперь в течение трех суток, отведенных законом на рассмотрение ходатайства, адвокаты ждут решения по нему. Согласно УПК, обвиняемый имеет право по его ходатайству быть допрошенным, а следователь обязан принимать меры к всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, собирать в том числе сведения, оправдывающие обвиняемого.

— Вот мы и просим предъявить публикации и допросить Максима по обстоятельствам его высказываний, чтобы следствие получило полные и оправдывающие сведения, ведь ранее это не выяснялось. Защита убеждена, что все высказывания Знака правомерны и его допрос по высказываниям позволит получить дополнительные тому подтверждения и прекратить уголовное преследование, — говорят защитники.

Адвокаты считают, что если следствие откажется допросить Знака по его высказываниям, которые оно считает преступными, то это будет означать либо что таких высказываний вообще не установлено, либо что выявление оправдывающих обстоятельств не в приоритете у следствия.

— В обоих случаях ни о какой объективной и всесторонней оценке не может идти и речи, а такое уголовное преследование, в котором даже не описано конкретное деяние, может расцениваться лишь в качестве искусственного основания для изоляции человека от общества, — говорят Пыльченко и Лаевский.