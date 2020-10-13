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Беларусь и Польша взаимно увеличили "дозволы" на перевозки

13.10.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Беларусь и Польша обменялись аналитическими данными в режиме видеоконференции в ходе заседания смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минтранс будет по-новому распределять разрешения на международные перевозки

На уровне профильных ведомств двух стран прошло обсуждение экономических результатов в сфере грузоперевозок за текущий год. Обе стороны предоставили данные об использовании разрешений.

В пресс-службе Минтранспорта отметили, что в ходе "длительных переговоров стороны согласовали на взаимной основе увеличение предварительной квоты разрешений на автомобильные перевозки грузов на 2021 год на 6 тысяч штук".

В ходе работы смешанной комиссии стороны обменялись информацией и статистическими данными о взаимном товарообороте. Помимо этого белорусская и польская стороны говорили о развитии автомобильных перевозок грузов и пассажиров между двумя странами.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Профильные ведомства двух стран проанализировали взаимный товарооборот, и пришли к решению об увеличении предварительной квоты на автомобильные перевозки в 2021...
 
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