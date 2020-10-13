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Нацбанк еще раз продлил приостановку поддержки ликвидности банков
13.10.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт - Sputnik. Нацбанк продлевает по 19 января 2021 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, сообщили в пресс-службе регулятора.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках", - пояснили в Национальном банке.
При этом там заверили, что в случае надобности ликвидность банков будут поддерживать с помощью проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке. Правда, ее уровень будет доводиться до банков при объявлении аукциона.
В текущем году регулятор впервые
Таким образом, Нацбанк фактически исключил возможность для банков конвертации рублевой ликвидности в валюту, чтобы избежать перегрева валютного рынка республики.
Теперь банки для поддержания необходимого показателя ликвидности в белорусских рублях зачастую выступают продавцами валюты. Про это косвенно говорит и последняя отчетность регулятора, из которой следует, что он приобретал валюту на бирже, по-видимому, у банков.
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Регулятор принял решение о проведении аукционов с высокой процентной ставкой в случае необходимости еще в августе и продлевает его уже во второй раз.
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