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Нацбанк еще раз продлил приостановку поддержки ликвидности банков

13.10.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Нацбанк продлевает по 19 января 2021 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, сообщили в пресс-службе регулятора.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках", - пояснили в Национальном банке.

При этом там заверили, что в случае надобности ликвидность банков будут поддерживать с помощью проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке. Правда, ее уровень будет доводиться до банков при объявлении аукциона.

В текущем году регулятор впервые принял подобное решение 24 августа в условиях, когда национальная валюта стала стремительно терять свои позиции по отношению к евро, доллару и в меньшей степени российскому рублю.

Таким образом, Нацбанк фактически исключил возможность для банков конвертации рублевой ликвидности в валюту, чтобы избежать перегрева валютного рынка республики.

Теперь банки для поддержания необходимого показателя ликвидности в белорусских рублях зачастую выступают продавцами валюты. Про это косвенно говорит и последняя отчетность регулятора, из которой следует, что он приобретал валюту на бирже, по-видимому, у банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Регулятор принял решение о проведении аукционов с высокой процентной ставкой в случае необходимости еще в августе и продлевает его уже во второй раз.
 
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