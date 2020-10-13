Нацбанк еще раз продлил приостановку поддержки ликвидности банков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Нацбанк продлевает по 19 января 2021 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках", - пояснили в Национальном банке.

При этом там заверили, что в случае надобности ликвидность банков будут поддерживать с помощью проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке. Правда, ее уровень будет доводиться до банков при объявлении аукциона.

В текущем году регулятор впервые принял подобное решение 24 августа в условиях, когда национальная валюта стала стремительно терять свои позиции по отношению к евро, доллару и в меньшей степени российскому рублю.

Таким образом, Нацбанк фактически исключил возможность для банков конвертации рублевой ликвидности в валюту, чтобы избежать перегрева валютного рынка республики.

Теперь банки для поддержания необходимого показателя ликвидности в белорусских рублях зачастую выступают продавцами валюты. Про это косвенно говорит и последняя отчетность регулятора, из которой следует, что он приобретал валюту на бирже, по-видимому, у банков.

Читайте также:

Какие преимущества сулит новая корректировка Банковского кодекса ?

Как российские банки помогут спасти экономику Беларуси – мнение эксперта