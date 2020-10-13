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«Его и задерживать не имели права». Суд, похоже, погорячился, дав восемь суток за одиночный пикет
13.10.2020 12:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медиатор Андрей Воротник 30 сентября около часа стоял у СИЗО с плакатом в поддержку политтехнолога Виталия Шклярова. Он был задержан и получил 8 суток ареста решением суда Московского района по статье 23.34 КоАП — "Нарушение порядка проведения массового мероприятия". Сегодня это решение обжаловано.
30 сентября около трех часов дня Андрей Воротник вышел на одиночный пикет к СИЗО на улице Володарского. На его плакате было написано: «Освободите заложника! Свободу Шклярову!»
— Во время процесса Андрей не отрицал, что вышел на пикет, чтобы публично выразить свое мнение по поводу задержания Виталия Шклярова, — рассказал адвокат Антон Гашинский. — Рассмотрев его дело, судья назначила наказание в виде восьми суток ареста.
13 октября Воротник подал жалобу на вступившее в силу решение суда. Как пояснил Антон Гашинский, частью 2 статьи 6.7 КоАП оговорено, к кому не может применяться административный арест. Один из пунктов — лица, перечисленные в части 6
— Это казус правовой, мы ожидаем отмены постановления суда. Его даже задерживать не имели права, — заявил Гашинский.
Андрей Воротник является народным заседателем суда Ленинского района Минск (копия удостоверения есть в редакции), поэтому, уверен адвокат, назначенное административное взыскание незаконно.
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Медиатор Андрей Воротник 30 сентября около часа стоял у СИЗО с плакатом в поддержку политтехнолога Виталия Шклярова. Он был задержан и получил 8 суток ареста...
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