Белорусам предлагают новый формат подписки на фильмы и сериалы

Пользователи онлайн-кинотеатра Amediateka в «МТС ТВ» получили возможность оформить подписку на один день с автоматическим продлением сервиса. Стоимость нового предложения — 48 копеек в сутки. Первые 7 дней для новичков Amediateka предоставляются бесплатно. Интернет-трафик при пользовании сервисом не расходуется.

Онлайн-кинотеатр Amediateka доступен пользователям на 5 устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре. Зрители могут смотреть премьеры сериалов, а также новых сезонов одновременно со всем миром. Новинки и хиты известных зарубежных студий доступны в Full HD качестве и без рекламы — как на русском языке, так и в оригинале с субтитрами.

Кроме того, для более комфортного просмотра пользователи услуги могут воспользоваться дополнительными функциями: паузой, перемоткой и удобным поиском по каталогу.

Теперь у пользователей онлайн-кинотеатра Amediateka в «МТС ТВ» 2 варианта подписки на сервис на выбор: подписка на один день с автоматическим продлением или подписка на месяц.