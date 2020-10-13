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Белорусам предлагают новый формат подписки на фильмы и сериалы

13.10.2020 12:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пользователи онлайн-кинотеатра Amediateka в «МТС ТВ» получили возможность оформить подписку на один день с автоматическим продлением сервиса. Стоимость нового предложения — 48 копеек в сутки. Первые 7 дней для новичков Amediateka предоставляются бесплатно. Интернет-трафик при пользовании сервисом не расходуется.     

Онлайн-кинотеатр Amediateka доступен пользователям на 5 устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре. Зрители могут смотреть премьеры сериалов, а также новых сезонов одновременно со всем миром. Новинки и хиты известных зарубежных студий доступны в Full HD качестве и без рекламы — как на русском языке, так и в оригинале с субтитрами.

Кроме того, для более комфортного просмотра пользователи услуги могут воспользоваться дополнительными функциями: паузой, перемоткой и удобным поиском по каталогу.

Теперь у пользователей онлайн-кинотеатра Amediateka в «МТС ТВ» 2 варианта подписки на сервис на выбор: подписка на один день с автоматическим продлением или подписка на месяц.

Чтобы подключить услугу «Amediateka, день», отправьте USSD-запрос на номер *654#. Стоимость услуги «Amediateka, день» составит 0,48 рубля за один день. Мобильный трафик в сети МТС при ее использовании не тарифицируется. Подробнее смотрите здесь. Месячная подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka доступна по USSD-номеру *656#.

 
 
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Пользователи онлайн-кинотеатра Amediateka в «МТС ТВ» получили возможность оформить подписку на один день с автоматическим продлением сервиса. Стоимость нового...
 
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