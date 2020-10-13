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Сложный, но урожайный: Лукашенко оценил 2020 год

13.10.2020 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Александр Лукашенко в ходе посещения Толочинского района задался вопросом, насколько эффективно работают созданные в Витебской области интеграционные структуры в сельском хозяйстве.

"Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но, тем не менее, он относительно урожайный по всем культурам", - заявил глава государства.

Министр сельского хозяйства Иван Крупко отчитался о ходе уборочной кампании по всей республике и отдельно остановился на уборке зерновых.

© Sputnik / Тимур Селиванов
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"В целом будет 10,3 миллиона тонн зерна", – привел точные данные глава аграрного ведомства. При этом он констатировал, что планка в 10,5 миллиона тонн зерна не взята.

Александр Лукашенко считает, что показатели в сельском хозяйстве в этом году хорошие, потому что в итоге получилось более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.

Положительный эффект без результата

Белорусский лидер поинтересовался у председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, как работают созданные в регионе интеграционные структуры в аграрном секторе.

По словам главы северного региона, ему пока сложно оценить итоги проделанной работы, потому что прошло слишком мало времени, но их он считает положительными. Правда, сейчас предприятиям, входящим в состав интеграционных структур, не хватает "оборотки".

"Фактически они работают только за счет выручки, вкладывая деньги и в развитие животноводства, растениеводства, в строительство и ремонт ферм, модернизацию", - обрисовал ситуацию Николай Шерстнев.

Причем по причине нехватки оборотных средств у интеграционных структур возникают сложности с приобретением сельскохозяйственной техники.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В целом по республике в этом году удалось намолотить больше, чем по тонне зерна на одного жителя страны, и итоговая цифра будет около 10,3 миллиона тонн зерна.
 
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