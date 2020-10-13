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Свежие курсы валют: доллар подорожал по итогам торгов во вторник
13.10.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт - Sputnik. Доллар незначительно подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Первые торги на текущей неделе завершились укрепления рубля к основным валютам корзины. Во вторник рубль немного ослаб только по отношению к доллару и вновь усилил свои позиции по отношению к евро и российскому рублю.
© Sputnik / Виталий Тимкив
По итогам торгов 13 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,5707 рубля,
1 евро - 3,0298 рубля,
100 российских рублей - 3,33 белорусского рубля.
По сравнению со вчерашним курсом доллар подорожал всего на 0,03% или на 0,0008 рубля, евро подешевел на 0,11% или 0,0034 рубля, а российский рубль просел на 0,15% и потерял 0,0049 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Белорусская валюта во второй день недели смогла немного укрепить свои позиции по отношению к евро и российскому рублю.
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