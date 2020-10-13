ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свежие курсы валют: доллар подорожал по итогам торгов во вторник

13.10.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Доллар незначительно подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Первые торги на текущей неделе завершились укрепления рубля к основным валютам корзины. Во вторник рубль немного ослаб только по отношению к доллару и вновь усилил свои позиции по отношению к евро и российскому рублю.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Купили больше, чем продали: сколько валюты приобрели белорусы в этом году

По итогам торгов 13 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5707 рубля,

1 евро - 3,0298 рубля,

100 российских рублей - 3,33 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом доллар подорожал всего на 0,03% или на 0,0008 рубля, евро подешевел на 0,11% или 0,0034 рубля, а российский рубль просел на 0,15% и потерял 0,0049 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская валюта во второй день недели смогла немного укрепить свои позиции по отношению к евро и российскому рублю.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк продлил мораторий на предоставление ликвидности банкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика