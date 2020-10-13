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Нацбанк продлил мораторий на предоставление ликвидности банкам
13.10.2020 14:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк снова продлил приостановку постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно.
Данное решение принято в целях «обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках».
«При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона», - говорится в сообщении Нацбанка.
Отметим, что Нацбанк приостановил операции в августе, в середине сентября продлил приостановку до 13 октября, сегодня - продели сразу на три месяца, но следующего года. Напомним, что в конце сентября глава российского «Сбербанка»
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Национальный банк снова продлил приостановку постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно.
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