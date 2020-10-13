Нацбанк продлил мораторий на предоставление ликвидности банкам

Национальный банк снова продлил приостановку постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно.

Данное решение принято в целях «обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках».

«При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона», - говорится в сообщении Нацбанка.