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$ 1700 за кв.м в «двушке». В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс»

13.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ООО «СИ-трейдинг» предложило к долевому строительству очередную партию квартир в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой». Дополнение к проектной декларации опубликованы в свежем номере газеты «Звязда». Купить квартиру в новостройке можно от $ 1350 за “квадрат”.

$ 1700 за кв.м в «двушке». В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс»

О доме

История строительства ЖД «Гастелло Резиденс» не была безупречной. В 2019 году застройщик приступил к работам на участке, а весной 2020 стройку приостановили. В данный момент работы возобновлены, и в октябре 2021 года объект планируют к сдаче в эксплуатацию.

Новостройка представляет собой 10-этажный дом с двумя подземными уровнями, цокольным этажом, «теплым» техническим чердаком и встроенными помещениями общественного назначения. Всего здесь будет 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных), а также гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж стоянка на 199 машино-мест.

Основные характеристики дома:

Количество секций — 4;

Количество квартир — 186 (в том числе однокомнатных — 112, двухкомнатных — 16, трехкомнатных — 49, четырехкомнатных — 9);

Гостиница на 12 номеров с подсобными и вспомогательными помещениями с отдельными входами;

5 административноторговых помещений с отдельными входами;

Гаражстоянка на 199 машино-мест.

Что продают

Сейчас на продажу выставлено 17 квартир (10 «однушек», 2 «двушки» и 5 «трешек»). Их застройщик предлагает к долевому строительству на коммерческих условиях (не для очередников, без использования господдержки и (или) ограничения прибыли застройщика). Согласно документу, «СИ-трейдинг» оставляет за собой право в одностороннем порядке менять цены и условия на объекты строительства. В продаже появились:

  • 10 однокомнатных квартир общей площадью от 35,8 до 49,5 кв. метров на 2-9 этажах. Цена за кв. м: $ 1400 (при единовременной 100% оплате) и $1450 (в соответствии с графиком платежа);
  • 2 однокомнатные квартиры общей площадью от 50,80 до 130,70 кв. метров на 10 этаже. Цена за кв. м: $ 1600 (при единовременной 100% оплате) и $1700 (в соответствии с графиком платежа);
  • 5 трехкомнатных квартир общей площадью от 70,6 до 91,6 кв. метров. Цена за кв. м: $ 1350 (при единовременной 100% оплате) и $1400 (в соответствии с графиком платежа).

$ 1700 за кв.м в «двушке». В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс»

Напомним, что квартиры будут сданы с частичной внутренней отделкой (штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, монолитные железобетонные потолки), поквартирной разводкой электроосвещения с установкой выключателей, звонка, электросчетчика (без внутриквартирной разводки электроснабжения). В квартирах будут установлены стояки с приборами учета, унитаз, полотенцесушитель, выводы для подключения санитарно-технических приборов. Отопление водяное — разводка скрытая в полу, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы). Окна и двери на балконы — из ПВХ-профилей со стеклопакетом. В помещении будет видеодомофон, металлическая входная дверь, а также автономный пожарный извещатель.

$ 1700 за кв.м в «двушке». В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс»

К слову, в доме продаются не только жилые, но и коммерческие помещения. Так, 6 октября 2020 года застройщик выпустил проектную декларацию, предложив в «долевку» 4 административно-торговых помещения общей площадью от 67,10 до 88 квадратных метров. Цена «квадрата» эквивалентна $ 1600 при 100% оплате и $ 1700 в рассрочку.


$ 1700 за кв.м в «двушке». В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс»

 
Теги: Минск
 
 
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ООО «СИ-трейдинг» предложило к долевому строительству очередную партию квартир в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой»....
 
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