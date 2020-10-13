$ 1700 за кв.м в «двушке». В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс»

Источник материала: realt.by

ООО «СИ-трейдинг» предложило к долевому строительству очередную партию квартир в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой». Дополнение к проектной декларации опубликованы в свежем номере газеты «Звязда». Купить квартиру в новостройке можно от $ 1350 за “квадрат”.

О доме

История строительства ЖД «Гастелло Резиденс» не была безупречной. В 2019 году застройщик приступил к работам на участке, а весной 2020 стройку приостановили . В данный момент работы возобновлены, и в октябре 2021 года объект планируют к сдаче в эксплуатацию.

Новостройка представляет собой 10-этажный дом с двумя подземными уровнями, цокольным этажом, «теплым» техническим чердаком и встроенными помещениями общественного назначения. Всего здесь будет 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных), а также гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж стоянка на 199 машино-мест.