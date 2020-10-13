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«Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор». Тихановская предъявила властям ультиматум
13.10.2020 15:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская в своем телеграм-канале
Она заявила, что два месяца назад люди проголосовали на выборах, а потом «вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима».
По ее словам, на сегодняшний день ситуация усугубилась: «Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор».
Тихановская заявила о двух месяцах политического кризиса, насилия и беззакония. Она озвучила три требования к власти:
Она пригрозила: если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».
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«Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор». Тихановская предъявила властям ультиматум
Светлана Тихановская в своем телеграм-канале объявила срок «народного ультиматума» и призвала власти выполнить три требования.
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