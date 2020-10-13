«Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор». Тихановская предъявила властям ультиматум

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская в своем телеграм-канале объявила «народный ультиматум» и призвала власти выполнить три требования.



Фото: Reuters

Она заявила, что два месяца назад люди проголосовали на выборах, а потом «вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима».

По ее словам, на сегодняшний день ситуация усугубилась: «Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор».

Тихановская заявила о двух месяцах политического кризиса, насилия и беззакония. Она озвучила три требования к власти:

Лукашенко должен объявить об уходе.

Насилие на улицах должно остановиться полностью.

Все политзаключенные должны быть освобождены.

Она пригрозила: если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».