﻿ «Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор». Тихановская предъявила властям ультиматум. 21.by
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«Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор». Тихановская предъявила властям ультиматум

13.10.2020 15:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская в своем телеграм-канале объявила «народный ультиматум» и призвала власти выполнить три требования.


Фото: Reuters

Она заявила, что два месяца назад люди проголосовали на выборах, а потом «вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима».

По ее словам, на сегодняшний день ситуация усугубилась: «Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор».

Тихановская заявила о двух месяцах политического кризиса, насилия и беззакония. Она озвучила три требования к власти:

  • Лукашенко должен объявить об уходе.
  • Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  • Все политзаключенные должны быть освобождены.

Она пригрозила: если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

 
 
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Светлана Тихановская в своем телеграм-канале объявила срок «народного ультиматума» и призвала власти выполнить три требования.
 
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