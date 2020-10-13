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Экономист – о решении Нацбанка ограничить ликвидность
13.10.2020 16:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Национальный банк Беларуси в сложившихся в настоящее время в республике экономических условиях принимает взвешенные и правильные решения, считает экономический аналитик Алексей Авдонин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник Нацбанк
"Не ужимать кредитование, а дать возможность банкам работать в нормальном режиме – в этом вся суть. Поясню: банки выдают кредиты, и если эти кредиты кто-то условно перестает выплачивать, банки должны формировать соответствующие резервы из своего оборотного капитала (то есть ликвидности), изымать определенные суммы и их резервировать. В этом случае у них становится меньше денег, чтобы работать на кредитном рынке и совершать какие-то иные операции", – сказал Авдонин в беседе со Sputnik.
При этом он пояснил, что если не приостанавливать операции по поддержке ликвидности банков, Нацбанк как регулятор вынужден будет увеличить денежную массу в обороте, а свободная денежная масса приведет активизации инфляционных процессов.
"Все просто: нет кредитования – нет наполнения экономики финансами. Следовательно, нет темпа экономического роста. Поэтому это правильное решение и очень оправданное. Все остальные страны мира делают так же", – сказал он.
По словам Авдонина, постановление Нацбанка также позволяет проводить распределение денежных средств среди банков дозированно и на рыночных условиях. Таким образом, кредитная денежная масса будет предоставляться на выгодных условиях для регулятора и банка.
Согласно последним данным Национального статистического комитета, уровень инфляции в Беларуси за январь-сентябрь текущего года достиг 4,7%. Цены продовольственных товаров с декабря выросли на 3%, на другие товары – на 6,3%, на услуги – на 5,8%.
Правительство Беларуси в начале года заявляло о своей главной задаче – удерживать инфляцию на уровне 5%. Нацбанк признался, что выполнить эти условия, скорее всего, не получится и самый оптимистичный прогноз – 5,3%.
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По словам Авдонина, важно четко понимать, что если инфляция чуть-чуть выходит из того режима, который был прописан на год, ничего страшного не происходит. Инфляция в пределах 5–7% считается приемлемой.
"При таком уровне, экономика в целом будет расти. Это общепризнанная практика, основанная на расчетах, теории и определена международными институтами. Нацбанк и правительство нашей страны очень четко проводит политику по регулированию финансовых потоков и недопущению резкого роста инфляции или девальвации национальной валюты. Это является одним из ключевых факторов стабильного экономического развития", – добавил эксперт.
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Во вторник Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно.
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