Экономист – о решении Нацбанка ограничить ликвидность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Национальный банк Беларуси в сложившихся в настоящее время в республике экономических условиях принимает взвешенные и правильные решения, считает экономический аналитик Алексей Авдонин.

Во вторник Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности до 19 января 2021 года включительно. Кроме того, в сообщении регулятора отмечается, что при необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до финучреждений при объявлении аукциона.

"Не ужимать кредитование, а дать возможность банкам работать в нормальном режиме – в этом вся суть. Поясню: банки выдают кредиты, и если эти кредиты кто-то условно перестает выплачивать, банки должны формировать соответствующие резервы из своего оборотного капитала (то есть ликвидности), изымать определенные суммы и их резервировать. В этом случае у них становится меньше денег, чтобы работать на кредитном рынке и совершать какие-то иные операции", – сказал Авдонин в беседе со Sputnik.

При этом он пояснил, что если не приостанавливать операции по поддержке ликвидности банков, Нацбанк как регулятор вынужден будет увеличить денежную массу в обороте, а свободная денежная масса приведет активизации инфляционных процессов.

"Все просто: нет кредитования – нет наполнения экономики финансами. Следовательно, нет темпа экономического роста. Поэтому это правильное решение и очень оправданное. Все остальные страны мира делают так же", – сказал он.

По словам Авдонина, постановление Нацбанка также позволяет проводить распределение денежных средств среди банков дозированно и на рыночных условиях. Таким образом, кредитная денежная масса будет предоставляться на выгодных условиях для регулятора и банка.

Согласно последним данным Национального статистического комитета, уровень инфляции в Беларуси за январь-сентябрь текущего года достиг 4,7%. Цены продовольственных товаров с декабря выросли на 3%, на другие товары – на 6,3%, на услуги – на 5,8%.

Правительство Беларуси в начале года заявляло о своей главной задаче – удерживать инфляцию на уровне 5%. Нацбанк признался, что выполнить эти условия, скорее всего, не получится и самый оптимистичный прогноз – 5,3%.

По словам Авдонина, важно четко понимать, что если инфляция чуть-чуть выходит из того режима, который был прописан на год, ничего страшного не происходит. Инфляция в пределах 5–7% считается приемлемой.

"При таком уровне, экономика в целом будет расти. Это общепризнанная практика, основанная на расчетах, теории и определена международными институтами. Нацбанк и правительство нашей страны очень четко проводит политику по регулированию финансовых потоков и недопущению резкого роста инфляции или девальвации национальной валюты. Это является одним из ключевых факторов стабильного экономического развития", – добавил эксперт.