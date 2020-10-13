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Бабарико о встрече с Лукашенко в СИЗО: Это не диалог, никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто

13.10.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико не считает встречу с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом. Диалог, по его мнению, возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. О своих впечатлениях от встречи с Лукашенко экс-претендент в президенты рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому.


Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО. Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто.

— Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась, — говорят защитники экс-банкира.

Относительно того, что озвучивается Юрием Воскресенским в СМИ, Виктор Бабарико заявляет, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени. Кроме того, господин Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский — неуполномоченное лицо.

Подробности о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября своим адвокатам ранее рассказали Максим Знак, Сергей Тихановский и Виталий Шкляров. Также стало известно, что Марии Колесниковой на встрече не было, потому что она отказалась на нее ехать.

 
 
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Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых - освобождение участников встречи из заключения.
 
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