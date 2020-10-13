От стагнации к депрессии через 2020 год. Кризис легитимности перекрывает экономике кислород

Источник материала: Tut.by

Послевыборный кризис в Беларуси выходит за рамки только политических отношений и ведет к негативным последствиям в экономике. Это уже проявляется в усилении рисков финансовой дестабилизации и экономического спада, в перспективе ситуация может дойти до депрессии. Эксперты BEROC назвали риски политической нестабильности и кризиса легитимности для экономики.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Угроза разрастания финансовой дестабилизации не устранена»

С отсылкой на политологов, которые характеризуют сложившуюся политическую ситуацию как кризис легитимности власти, эксперты BEROC Дмитрий Крук и Лев Львовский указывают, что он влияет на принимаемые бизнесом и населением решения. «В их экономическом поведении могут быть отражены желание противостоять власти, которая рассматривается как нелегитимная, или застраховать себя от субъективно ожидаемых последствий кризиса легитимности», — пишут авторы. Первая реакция выражалась в массовом снятии сбережений с банковских счетов и депозитов и их переводе в иностранную валюту. Это усиливало девальвационные и инфляционные ожидания, вело к снижению доверия к банковской системе.

Меры по ужесточению монетарной политики, которые смогли купировать угрозу разрастания финансового стресса, все же остаются борьбой с симптомами, а не причинами обострившихся проблем. И говорить о том, что угроза разрастания финансовой дестабилизации полностью устранена, пока не приходится, считают экономисты. Еще одно проявление влияния политической ситуации на экономику выражается в ухудшении потребительских настроений и ограничении доступа домохозяйств к кредитным ресурсам, что ведет и к ослаблению потребительского спроса.

В то же время конъюнктурные настроения и ожидания частного бизнеса, а также ужесточение монетарных условий и доступа к кредитам будут подрывать инвестиционную активность. Для частных компаний одной из главных причин будет проблема нелегитимности власти, а для госпредприятий — отсутствие кредитной поддержки, без которой многие из них не могут осуществлять инвестиционную деятельность.

Эксперты прогнозируют ухудшение динамики ВВП в третьем и четвертом квартале на 1,5−2 процентного пункта по сравнению с более ранними прогнозами. До августа спад ВВП Дмитрий Крук оценивал около 3% в 2020 году с вялым восстановлением в 2021-м. Теперь же эксперты считают, что если ситуация не разрешится и в 2021 году, то вместо слабого восстановления белорусская экономика будет углубляться в рецессию.

Так как причиной негативных проявлений в экономике являются политические события, то исключительно экономические инструменты борьбы с ними будут неэффективными. Власти могут лишь смягчить и ограничить неблагоприятные тенденции в одной сфере экономики, частично перенаправляя в другую, как это было с мерами, направленными на предотвращение угроз на кредитно-депозитном и валютном рынках. Без принятых мер колебания обменного курса могли бы подорвать возможности фирм по обслуживанию долгов. И с этой позиции действия властей можно считать эффективными. Но в масштабе всей экономики они действенны лишь частично. Вынужденное ужесточение монетарных условий неизбежно будет подавлять экономическую активность, способствуя углублению рецессии.

Перспективы на будущее: от стагнации до депрессии

В среднесрочной перспективе низкое доверие к системе права приведет к уменьшению деловой активности. Существующие предприятия переориентируются на краткосрочные стратегии, так как долгосрочные проекты будут восприниматься слишком рискованными.

Еще одним последствием политического кризиса, особенно сопровождаемого насилием и политически мотивированным преследованием, эксперты называют усиление эмиграции, вызванной как политическими, так и экономическими мотивами. Причем эмигрируют не только люди, но и целые компании. Повысится мотивация к географической диверсификации производства и даже полноценной эмиграции предприятий, тогда как приток новых участников рынка, играющих важную роль в увеличении производительности, наоборот, уменьшится.

Рецессия, усугубляемая политическим кризисом, приводит к снижению доходов бюджета. А для смягчения рецессии, как правило, требуются фискальные стимулы. Увеличивать расходы в нынешней ситуации довольно затруднительно. Во-первых, часть средств, аккумулированных в предыдущие годы за счет профицита бюджета, уже была использована преимущественно для поддержки госкомпаний во втором квартале. Во-вторых, увеличение расходов будет подрывать фискальную сбалансированность, устойчивость госдолга и станет угрозой для макростабильности. Значит, вопреки потребности в предоставлении фискальных стимулов высока вероятность, что они, наоборот, будут ослабляться, пишут эксперты BEROC.

В положении утраченной легитимности и доверия в долгосрочной перспективе власти окажутся не в состоянии противостоять ухудшению институциональной среды и эрозии человеческого капитала. В этом случае даже имеющийся слабый потенциал роста белорусской экономики (до 2,5% в год) будет в еще большей мере ослабевать. Более того, экономика может иметь структурные предпосылки для сжатия, в результате чего стагнация перейдет в стадию долгосрочной депрессии.

Единственным «хорошим» выходом из сложившейся ситуации экономисты видят разрешение политического кризиса таким образом, чтобы власть признавалась народом легитимной и стало возрождаться экономическое доверие.