Кризис легитимности власти: что будет с экономикой Беларуси дальше

Дмитрий Крук и Лев Львовский из Центра экономических исследований BEROC проанализировали политический кризис в беларуси и сделали прогноз касательно того, как политическая нестабильность повлияет на экономику страны в среднесрочной перспективе.

По мнению экспертов, сейчас в стране сложился кризис легитимности власти. Это не только политическая проблема, но и экономическая: она приводит к рискам финансовой дестабилизации и последующему усугублению кризиса. Выход есть - сделать так, чтобы власти снова начали доверять. Сейчас же общество отказывается принимать власть как легитимную, а международное сообщество , в том числе, инвесторы и иные экономические агенты, учитывают этот фактор.

«Предварительные оценки предполагают ухудшение динамики ВВП в 3-4 кв. 2020 г. на 1,5-2.0 процентного пункта (по сравнению со сценарием, который виделся наиболее вероятным до актуализации кризиса легитимности», - полагают эксперты.

Кроме того, политически кризис приведет к усилению эмиграции, причем в Беларуси эмигрантами станут не просто люди, но и целые компании, что делает кризис уникальным. В частности, о релокации заявили порядка двухсот ИТ-компаний. Экономисты отмечают, что политический кризис повлек за собой кризис экономический, однако власти этого не замечают, хотя и пытаются предпринимать какие-то меры, например, ужесточение монетарных условий.

В случае, если проблема нелегитимности не будет решена в 2021 году, спад в экономике затянется и углубится: стагнация может перерасти в долгосрочную депрессию.

покажет значительное падение, агентство Fitch спрогнозировало резкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5%, по данным ЕБРР, ВВП Беларуси упадет по итогам года на 3,5%, рейтинговое агентство S&P прогнозиует в этом году падение ВВП страны на 3%. Напомним, что о спаде ВВП Беларуси говорят абсолютно все международные финансовые институты. Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларусизначительное падение, агентство Fitchрезкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5%, по данным ЕБРР, ВВП Беларусипо итогам года на 3,5%, рейтинговое агентство S&P прогнозиует в этом году падение ВВП страны на 3%.