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Кризис легитимности власти: что будет с экономикой Беларуси дальше

13.10.2020 16:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дмитрий Крук и Лев Львовский из Центра экономических исследований BEROC проанализировали политический кризис в беларуси и сделали прогноз касательно того, как политическая нестабильность повлияет на экономику страны в среднесрочной перспективе.

По мнению экспертов, сейчас в стране сложился кризис легитимности власти. Это не только политическая проблема, но и экономическая: она приводит к рискам финансовой дестабилизации и последующему усугублению кризиса. Выход есть - сделать так, чтобы власти снова начали доверять. Сейчас же общество отказывается принимать власть как легитимную, а международное сообщество, в том числе, инвесторы и иные экономические агенты, учитывают этот фактор.

«Предварительные оценки предполагают ухудшение динамики ВВП в 3-4 кв. 2020 г. на 1,5-2.0 процентного пункта (по сравнению со сценарием, который виделся наиболее вероятным до актуализации кризиса легитимности», - полагают эксперты.

Кроме того, политически кризис приведет к усилению эмиграции, причем в Беларуси эмигрантами станут не просто люди, но и целые компании, что делает кризис уникальным. В частности, о релокации заявили порядка двухсот ИТ-компаний. Экономисты отмечают, что политический кризис повлек за собой кризис экономический, однако власти этого не замечают, хотя и пытаются предпринимать какие-то меры, например, ужесточение монетарных условий.

В случае, если проблема нелегитимности не будет решена в 2021 году, спад в экономике затянется и углубится: стагнация может перерасти в долгосрочную депрессию.

Напомним, что о спаде ВВП Беларуси говорят абсолютно все международные финансовые институты. Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение, агентство Fitch спрогнозировало резкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5%, по данным ЕБРР, ВВП Беларуси упадет по итогам года на 3,5%, рейтинговое агентство S&P прогнозиует в этом году падение ВВП страны на 3%.  
 
Власти Беларуси уверяют, что экономика страны будет расти.

 
 
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Дмитрий Крук и Лев Львовский из Центра экономических исследований BEROC проанализировали политический кризис в беларуси и сделали прогноз касательно того, как...
 
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