"Позитивный сценарий у белорусской экономики есть, и он один». Эксперт простым языком разъясняет экономические события в стране

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— Эти операции по предоставлению ликвидности — это обычно самый простой способ кредитоваться коммерческим банкам у Нацбанка. Обычно это фиксированная величина, привязанная к ставке рефинансирования (чуть выше СР). Сейчас стоимость ресурсов для банков выросла, поэтому Нацбанк принял решение не выдавать дешевые ресурсы банкам. При этом банки могут кредитоваться друг у друга на межбанковском рынке по более высоким ставкам. К тому же периодически Нацбанк проводит между коммерческими банками кредитные аукционы: выделяет средства, и их получит тот банк, который предложил более высокую ставку.

Для банков эта новость означает, что ресурсы обойдутся дороже. Людям же теперь стоит ожидать только одного — более высокий уровень ставок по кредитам и депозитам. Потому что банки уже готовы привлекать деньги населения по более высоким ставкам.

— Значит ли это, что сейчас становится выгодно хранить деньги в белорусских рублях?

— Скажем так, стало выгоднее, чем когда ставки были более низкие. Однако кто сейчас хранит средства в белорусских рублях? Те, кто преследуют цели не потерять деньги и даже чуть-чуть приумножить. Что значит приумножить? Здесь есть как минимум два варианта. Кто-то сравнивает ставку по депозиту с инфляцией — если ставка обогнала инфляцию, то это хорошо. Кто-то сравнивает ставку по депозиту с изменением курса валют. Многим, конечно, хотелось бы и инфляцию обогнать, и в валюте не потерять. Но выгодно хранить деньги в белорусских рублях или нет — мы всегда узнаем постфактум.

Если мы говорим о депозите сроком на год, то нужно понимать, какая по истечении этого времени будет инфляция и девальвация. Спрогнозировать эти показатели можно, но точно знать — нет. Знать уровень инфляции и девальвации спустя год или даже полгода наверняка не может никто, особенно в условиях политической турбулентности, в которой мы оказались.

— Укрепление белорусского рубля к иностранным валютам, которое мы наблюдаем в последнее время, — это хороший знак для белорусской экономики?

— Это никакой вообще не знак. У нас курс белорусского рубля плавающий. Это значит, что есть моменты, когда он растет, а есть моменты, когда он падает. Не бывает постоянного движения в одну сторону. Еще один рыночный закон: если намечается какой-то очень сильный тренд движения курса в какую-либо сторону, то из-за эмоций участников рынка всегда получается «перелет» в ту сторону. И потом возникает коррекция курса, которую мы сейчас и наблюдаем.

Да, в августе были причины, чтобы курс иностранной валюты рос. Но он вырос на эмоциях сильнее, чем это было обусловлено объективными экономическими причинами. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем снижение курса. При этом курс не вернулся к показателям начала августа (и вряд ли вернется), но часть вот такого эмоционального «перелета» белорусский рубль отыграл.