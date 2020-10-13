|
"Позитивный сценарий у белорусской экономики есть, и он один». Эксперт простым языком разъясняет экономические события в стране
13.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня Нацбанк
«Выгодно хранить деньги в белорусских рублях или нет — мы всегда узнаем постфактум»
Нацбанк информирует, что «в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках было решено продлить по 19 января 2021 г. включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности». Не-экономисту сложно разобраться, что же это значит для белорусской экономики и повлияет ли это на курс белорусского рубля. Разъясняет ситуацию Вадим Иосуб:
— Эти операции по предоставлению ликвидности — это обычно самый простой способ кредитоваться коммерческим банкам у Нацбанка. Обычно это фиксированная величина, привязанная к ставке рефинансирования (чуть выше СР). Сейчас стоимость ресурсов для банков выросла, поэтому Нацбанк принял решение не выдавать дешевые ресурсы банкам. При этом банки могут кредитоваться друг у друга на межбанковском рынке по более высоким ставкам. К тому же периодически Нацбанк проводит между коммерческими банками кредитные аукционы: выделяет средства, и их получит тот банк, который предложил более высокую ставку.
Для банков эта новость означает, что ресурсы обойдутся дороже. Людям же теперь стоит ожидать только одного — более высокий уровень ставок по кредитам и депозитам. Потому что банки уже готовы привлекать деньги населения по более высоким ставкам.
— Значит ли это, что сейчас становится выгодно хранить деньги в белорусских рублях?
— Скажем так, стало выгоднее, чем когда ставки были более низкие. Однако кто сейчас хранит средства в белорусских рублях? Те, кто преследуют цели не потерять деньги и даже чуть-чуть приумножить. Что значит приумножить? Здесь есть как минимум два варианта. Кто-то сравнивает ставку по депозиту с инфляцией — если ставка обогнала инфляцию, то это хорошо. Кто-то сравнивает ставку по депозиту с изменением курса валют. Многим, конечно, хотелось бы и инфляцию обогнать, и в валюте не потерять. Но выгодно хранить деньги в белорусских рублях или нет — мы всегда узнаем постфактум.
Если мы говорим о депозите сроком на год, то нужно понимать, какая по истечении этого времени будет инфляция и девальвация. Спрогнозировать эти показатели можно, но точно знать — нет. Знать уровень инфляции и девальвации спустя год или даже полгода наверняка не может никто, особенно в условиях политической турбулентности, в которой мы оказались.
— Укрепление белорусского рубля к иностранным валютам, которое мы наблюдаем в последнее время, — это хороший знак для белорусской экономики?
— Это никакой вообще не знак. У нас курс белорусского рубля плавающий. Это значит, что есть моменты, когда он растет, а есть моменты, когда он падает. Не бывает постоянного движения в одну сторону. Еще один рыночный закон: если намечается какой-то очень сильный тренд движения курса в какую-либо сторону, то из-за эмоций участников рынка всегда получается «перелет» в ту сторону. И потом возникает коррекция курса, которую мы сейчас и наблюдаем.
Да, в августе были причины, чтобы курс иностранной валюты рос. Но он вырос на эмоциях сильнее, чем это было обусловлено объективными экономическими причинами. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем снижение курса. При этом курс не вернулся к показателям начала августа (и вряд ли вернется), но часть вот такого эмоционального «перелета» белорусский рубль отыграл.
«В Беларуси произошел правовой дефолт — право не работает ни в какой его форме»
— Банки приостановили кредитование недвижимости (некоторые даже первичного рынка). Это связано с тем, что закончились кредитные ресурсы или негативными ожиданиями развития ситуации в стране?
— Одно другому не мешает. Во-первых, у банков действительно наблюдается проблема с ресурсами, о которой мы говорили выше. Люди стали массово выносить свои вклады из банков, а Нацбанк приостановил доступ к постоянно доступным операциям. То есть у банков есть меньше средств, из которых можно выдавать кредиты, и обходятся они банкам дороже. Это касается не только недвижимости, но и любых кредитов.
А во-вторых, сейчас мы наблюдаем турбулентность и неопределенность в экономике. Когда все «звезды сходятся» (проблема с ликвидностью и неопределенность в экономике), и возможность, и желание банков выдавать кредиты резко снижаются. Кстати, в первую очередь, это касается наиболее рисковых кредитов: наиболее крупных по суммам и длительных по срокам, а это и есть финансирование недвижимости.
— Остались ли безопасные способы хранить деньги в Беларуси?
— Нет, конечно. Когда мы говорим о безопасности, то подразумевается, что есть какие-то правовые механизмы, которые могут или ограничить потери, или защитить от неправомерных действий или неисполнения договоренностей контрагентами. Сейчас в Беларуси произошел правовой дефолт — право не работает ни в какой его форме. Поэтому о каких-то правовых гарантиях или законных методах защиты говорить сложно.
Любые варианты вложений или инвестиций в нашей стране сейчас страшны. Но если все сбережения изъять и хранить дома под подушкой или на даче в огороде — это тоже страшно, потому что могут ограбить. В сложившейся ситуации каких-то надежных, гарантированных или безопасных методов сохранить сбережения я просто не вижу.
— Есть ли какой-то позитивный вариант развития ситуации в экономике Беларуси?
— Конечно. Единственный позитивный вариант в экономике Беларуси связан с нормализацией в политической сфере. Без этого ничего хорошего не будет. Критерии нормализации в политической сфере понятны: остановка насилия, проведение честных, прозрачных и справедливых выборов. Улучшение ситуации в экономике, наличие дешевых кредитов и безопасных способов хранения сбережений — все это неразрывно связано с тем, что сейчас происходит в политике. То есть предпринять какие-то чисто экономические шаги без изменения в политике и ждать, что сейчас все станут богаче и сытнее, не стоит.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Позитивный сценарий у белорусской экономики есть, и он один». Эксперт простым языком разъясняет экономические события в стране
Сегодня Нацбанк объявил о продлении приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Что это значит для простого обывателя? О чем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)