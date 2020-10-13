«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки

В «Зеленстрое Первомайского района» смогли прояснить ситуацию с выкорчеванными лавочками:

— Там будет замена другими лавочками. По проекту там должны быть новые лавки, и шел ремонт дорожек. Думаю, что уже в этом году [лавочки — прим. авт.] будут заменены нормальными, красивыми, современными лавками, потому что деньги на благоустройство территории выделял Комитет природных ресурсов.

Также в отделе подчеркнули, что у старых лавочек «был моральный износ, и их пора было менять».