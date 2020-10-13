ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки

13.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Музей валунов преобразился: с деревьев падает листва и приятно шуршит под ногами, тут и там гуляют мамы с детьми или небольшие компании пенсионеров. Идиллическую картинку нарушает лишь тот факт, что сегодня в парке выкорчевали все лавочки. Кто это сделал и для чего, выясняла журналист Realt.by.

«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки

Сегодня в Музее Валунов в микрорайоне Уручье были выкорчеваны все лавочки — они теперь сиротливо лежат на земле в ожидании своей участи. Садиться на эти лавочки в ближайшие дни все равно мало кто бы решился — дождливая погода дает о себе знать. Поэтому вдвойне интересно, зачем и кто выкорчевал эти конструкции.

«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки

В Администрации Первомайского района на вопросы о лавочках в Парке Валунов искренне удивились и направили за ответами в Отдел городского хозяйства Первомайского района. Там новости о выкорчеванных лавочках удивилась еще больше:

- Может, это вандализм?

«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки

В «Зеленстрое Первомайского района» смогли прояснить ситуацию с выкорчеванными лавочками:

— Там будет замена другими лавочками. По проекту там должны быть новые лавки, и шел ремонт дорожек. Думаю, что уже в этом году [лавочки — прим. авт.] будут заменены нормальными, красивыми, современными лавками, потому что деньги на благоустройство территории выделял Комитет природных ресурсов. 

Также в отделе подчеркнули, что у старых лавочек «был моральный износ, и их пора было менять».

«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей валунов преобразился: с деревьев падает листва и приятно шуршит под ногами, тут и там гуляют мамы с детьми или небольшие компании пенсионеров. Идиллическую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика