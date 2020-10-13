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«Может, это вандализм?» Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки
13.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Музей валунов преобразился: с деревьев падает листва и приятно шуршит под ногами, тут и там гуляют мамы с детьми или небольшие компании пенсионеров. Идиллическую картинку нарушает лишь тот факт, что сегодня в парке выкорчевали все лавочки. Кто это сделал и для чего, выясняла журналист Realt.by.
Сегодня в Музее Валунов в микрорайоне Уручье были выкорчеваны все лавочки — они теперь сиротливо лежат на земле в ожидании своей участи. Садиться на эти лавочки в ближайшие дни все равно мало кто бы решился — дождливая погода дает о себе знать. Поэтому вдвойне интересно, зачем и кто выкорчевал эти конструкции.
В «Зеленстрое Первомайского района» смогли прояснить ситуацию с выкорчеванными лавочками:
— Там будет замена другими лавочками. По проекту там должны быть новые лавки, и шел ремонт дорожек. Думаю, что уже в этом году [лавочки — прим. авт.] будут заменены нормальными, красивыми, современными лавками, потому что деньги на благоустройство территории выделял Комитет природных ресурсов.
Также в отделе подчеркнули, что у старых лавочек «был моральный износ, и их пора было менять».
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Музей валунов преобразился: с деревьев падает листва и приятно шуршит под ногами, тут и там гуляют мамы с детьми или небольшие компании пенсионеров. Идиллическую...
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