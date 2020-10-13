«Любые реформы - риск». На первом форуме в регионах обсудили изменения в Конституцию и избирательную систему

Источник материала: Tut.by

Политические реформы, изменение избирательной системы и отмену смертной казни обсудили 13 октября эксперты во время первого регионального форума «Берасцейскі дыялог».





Мероприятие, которое прошло в конференц-зале отеля Hampton, собрало общественников, преподавателей университетов и экспертов. Журналисты также были в списках приглашенных — но не все. На форум не пустили корреспондентов двух независимых изданий: «Брестской газеты» и «Вечернего Бреста».

Цель встречи, заявляли организаторы, — наладить диалог. Люди должны услышать друг друга и найти общий язык, подчеркнул в своем выступлении директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский:

— Сейчас очевидно, что наше общество сталкивается с рядом рисков, вызовов и угроз. Сваливать эту ситуацию только на внешние факторы будет некорректно. Безусловно, есть ряд внутренних факторов, которые привели к тому, что Беларусь оказалась в определенном смысле в обстановке политического кризиса. Выходом из этого кризиса может быть поиск новой формулы национального консенсуса, который может осуществляться только через диалог. В том числе — между людьми, стоящими на полярных позициях в части идеологии, взглядов на экономику, международные отношения.



Александр Шпаковский

Одной из центральных тем встречи стали политические реформы. Эксперты обсудили возможность перехода Беларуси от мажоритарной избирательной системы, когда избранным считается кандидат, набравший большинство голосов, к пропорциональной, при которой избиратели голосуют по партийным спискам, или смешанной, совмещающей в себе элементы первой и второй концепций. Этот вопрос не раз поднимался последние несколько лет, говорит заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ Евгений Скакун.

— Если мы хотим переходить на пропорциональную, то у нас должна быть хорошо развита партийная система. На сегодня у нас 15 политических партий, но какой они имеют рейтинг среди населения? Рейтинг их очень низкий. Когда делаются социологические замеры, понятно, что партиями народ у нас меньше всего интересуется. Пропорциональная система имеет свои плюсы. Во-первых, она развивает партийную систему, но есть один нюанс. При мажоритарной системе мы голосуем за конкретного кандидата — и потом с него можем спросить. А при пропорциональной мы голосуем по партийному списку — и спрашивать придется с самой партии. Еще один минус пропорциональной системы: член партии больше зависим от партии, чем от избирателя, — рассказал Евгений Скакун.



Евгений Скакун

По мнению экспертов, к вопросу реформирования партийной системы нужно подходить осторожно.

— Нельзя допустить, чтобы переход на другую избирательную систему привел к скатыванию страны в украинско-молдавский образец. Я в этих странах работал и могу сказать вам откровенно, что там политические партии выступают инструментом влияния крупного бизнеса. Никакой воли народа эти выборы не выражают. По партийным спискам проходят те, кого туда определяет олигархат. И впоследствии эти люди отстаивают интересы не избирателей, а крупного бизнеса, у которых они находятся на зарплате. Поэтому если мы решим развивать партийную систему, необходимо предусмотреть систему сдержек и противовесов, — уверен Александр Шпаковский.



Людмила Денисенко

По мнению председателя брестской организации Белорусской партии левых «Справедливый мир» Людмилы Денисенко, Беларуси стоит не только перейти к пропорциональной системе, но и оказывать партиям, чьи представители пройдут в парламент, государственную поддержку.

— Почему в нашей стране партии такие слабые? Я всегда привожу пример России. Там партия, которая преодолела 5%-ный рубеж, получает государственное финансирование. У нас этого нет. Наша партия на прошлых парламентских выборах набрала где-то 8%. Если бы было нормальное субсидирование государством, то партия получила бы за каждый голос избирателя деньги. Действительно, это бы укрепило партию. Вы же знаете прекрасно, что сейчас мы существуем за счет членских взносов. Во многих партиях и этого нет. Не знаю, за что они существуют, — говорила Людмила Николаевна.

Для Беларуси одним из самых оптимальных вариантов является смешанная избирательная система, считает замдекана юридического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина Эдуард Северин:

— Любые реформы — это риск. Риск в политике дорогого стоит. Поэтому здесь следует исходить из принципа «семь раз отмерь — один отрежь». Однозначно ответить на вопрос, будет ли это идеально работать у нас долгий период времени, сейчас сложно.



Эдуард Северин

«Отмена смертной казни — это вопрос политического имиджа»

Помимо партийного строительства, участники встречи обсудили и конституционную реформу: в частности, отмену смертной казни. Как напомнил Эдуард Северин, вопрос обсуждался неоднократно на разных уровнях.

— Отмена смертной казни — это вопрос политического имиджа. Как внутриполитического, так и внешнеполитического. Если мы все же отменим смертную казнь в новой редакции Конституции, политический имидж республики Беларусь существенно повысится. Это также уберет ряд поводов для лишних претензий к нашему государству, — считает Эдуард Северин.





Александр Шпаковский же напомнил, что вопрос отмены смертной казни можно будет поднять в процессе обсуждения конституционной реформы, и не исключил, что его могут вновь вынести на референдум:

— Мы ни в коем случае не должны его решать под давлением извне. Неоднократно европейским коллегам мы говорили, что для нас это не вопрос торга. Это всего лишь вопрос общественного мнения.

По итогу первого брестского регионального форума сформируют ряд конкретных предложений. Их направят на Всебелорусское народное собрание.

Что вообще происходит?

В Беларуси началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа. Узнали, сколько предложений белорусы уже прислали в Палату представителей и депутатам и что действительно нужно поменять в Конституции, по мнению экспертов.

Подготовку поправок в Конституцию Лукашенко поручил максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого в регионах создаются диалоговые площадки.

— Сегодня парламент собирает предложения по Конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества, — сказал Лукашенко.

Напомним, в начале сентября Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, в котором Беларусь оказалась после президентских выборов. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок.

Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. В прошлом году Александр Лукашенко пояснял, какие правки хотел бы в ней видеть:

— Ограничить полномочия президента <…> Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной.