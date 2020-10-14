В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”

О жилом комплексе

История жилого комплекса «Лазурит» началась еще в 2011 году. С тех пор на площадке сменилось три застройщика, был серьезно скорректирован проект здания. Первым за освоение значимой для города площадки взялся российский предприниматель Николай Бурнос. Однако кризис спутал планы бизнесмена, и в 2014 году проект перешел под руководство компании СООО «Вармани». Новый застройщик также не смог реализовать проект, и уже в 2015 году заказчиком строительства стал УКС Мингорисполкома, именно он завершает строительство нашумевшей высотки, которую по последним данным планируют сдать 31 декабря 2020 года.

Напомним, что жилой комплекс повышенной комфортности «Лазурит» возводят на пересечении просп. Победителей – ул. Нарочанская. Проект предусматривает закрытый двор, а планировки – возможность объединения кухни с гостиной. Конструктив здания – монолитный каркас с наружными ограждающими стенами из блоков керамических поризованных, с утеплением по системе «вентилируемый фасад». В состав комплекса входят:

3-секционный 15-17-19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на просп. Победителей на 279 квартир;

37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;

3-секционный 15-17-19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на ул. Нарочанской на 307 квартир;

2-этажная подземная гараж-стояка.

Квартиры сдаются без чистовой отделки. Начало строительства жилого дома – 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года.