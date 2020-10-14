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В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”

14.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Мингорисполкома предложил к долевому строительству 25 квартир в строящемся ЖК «Лазурит». Цены на квартиры в новостройке варьируются от 3017,53 до 3216,21 руб. за «квадрат». Срок сдачи дома в эксплуатацию – декабрь 2020 года. Проектная декларация опубликована в газете «Минский Курьер».

В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”

О жилом комплексе

История жилого комплекса «Лазурит» началась еще в 2011 году. С тех пор на площадке сменилось три застройщика, был серьезно скорректирован проект здания. Первым за освоение значимой для города площадки взялся российский предприниматель Николай Бурнос. Однако кризис спутал планы бизнесмена, и в 2014 году проект перешел под руководство компании СООО «Вармани». Новый застройщик также не смог реализовать проект, и уже в 2015 году заказчиком строительства стал УКС Мингорисполкома, именно он завершает строительство нашумевшей высотки, которую по последним данным планируют сдать 31 декабря 2020 года.

Напомним, что жилой комплекс повышенной комфортности «Лазурит» возводят на пересечении просп. Победителей – ул. Нарочанская. Проект предусматривает закрытый двор, а планировки – возможность объединения кухни с гостиной. Конструктив здания – монолитный каркас с наружными ограждающими стенами из блоков керамических поризованных, с утеплением по системе «вентилируемый фасад». В состав комплекса входят:

  • 3-секционный 15-17-19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на просп. Победителей на 279 квартир;
  • 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;
  • 3-секционный 15-17-19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на ул. Нарочанской на 307 квартир;
  •  2-этажная подземная гараж-стояка.

Квартиры сдаются без чистовой отделки. Начало строительства жилого дома – 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года.

В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”
В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”
В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”
В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. Цены – от $ 1174 за “квадрат”

Цены

Для заключения договоров долевого строительства для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 24 квартиры в высотной части жилого комплекса без парковочного места:

  • 6 однокомнатных квартир общей площадью от 60,26 до 61,09 кв.м. Цена за кв.м – 3216,21 рубля (на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве);
  • 6 двухкомнатных квартир общей площадью 64,1 кв.м. Цена за кв.м – 3216,21 рубля (на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве);
  • 12 трехкомнатных квартир общей площадью от 116,80 до 147,51 кв.м. Цена за кв.м – 3216,21 рубля (на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве).

Также в «долевку» предлагается 1 двухкомнатная квартира во второй секции жилого дома на пр. Победителей с отделкой и местом в паркинге. Площадь «двушки» – 73,63 кв.м, цена – 3017,53 руб. за «квадрат».

К слову, если сравнивать цены с майской декларацией, то стоимость квадратного метра жилья в высотной части новостройки снизилась. Тогда цены на квартиры («однушки», «двушки» и «трешки») стартовали от 3387,89 руб. за “квадрат”, сегодня – от 3216,21 руб.

Первоначальный взнос за квартирусоставляет 20%, для квартиры с парковкой – еще 20% от стоимости парковки. Заявления принимаются с 21 октября 2020 года. Посмотреть, как комплекс выглядит изнутри, можно в большом репортаже Realt.by.

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Теги: Минск
 
 
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УКС Мингорисполкома предложил к долевому строительству 25 квартир в строящемся ЖК «Лазурит». Цены на квартиры в новостройке варьируются от 3017,53 до 3216,21 руб. за...
 
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