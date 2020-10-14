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Беларусь присоединится к Глобальному форуму по налоговой прозрачности
14.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт - Sputnik. Беларусь присоединится к Глобальному форуму по налоговой прозрачности и обмену информацией по налоговым вопросам и Инклюзивной группе по имплементации Плана действий по вопросу противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, соответствующее постановление Совета министров №590 опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
В документе говорится, что правительство республики соглашается с предложением министерства по налогам и сборам присоединиться Глобальному форуму по налоговой прозрачности и обмену информацией по налоговым вопросам и Инклюзивной группе по имплементации.
В постановлении указано также, что уплачивать ежегодные взносы в эти организации будут из республиканского бюджета за счет средств, выделяемых МНС на международную деятельность.
Глобальный форум и инклюзивная группа входят в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию. В рамках этих организаций страны могут обмениваться финансовой информацией, по итогам определенных промежутков времени они публикуют отчеты и доклады о состоянии дел в сфере налогообложения.
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Правительство республики согласилось с предложением министерства по налогам и сборам присоединиться к организации, чтобы обмениваться финансовой информацией.
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