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Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси
14.10.2020 09:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Совете Европы заявили, что готовы помочь Беларуси на пути к проведению «подлинных реформ». Замминистра иностранных дел Греции и председатель Комитета министров Совета Европы Милтиадис Варвициотис, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс и генсекретарь Совета Европы, в состав которого входят 47 стран, Мария Пейчинович Бурич
События после президентских выборов в Беларуси и принятые властями «репрессивные меры» по-прежнему «вызывают большое беспокойство» в Совете Европы.
«Свобода собраний и свобода выражения мнений являются основополагающими европейскими ценностями, которые необходимо соблюдать. Насилие в отношении мирных демонстрантов недопустимо. Мы самым решительным образом осуждаем любое дальнейшее применение насилия в Беларуси, включая несоразмерное использование силы властями против участников протестов, о чем недавно сообщалось», — сказано в заявлении.
Политики призвали к соблюдению прав журналистов и назвали недопустимыми на нашем континенте «массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними».
«Мы решительно подтверждаем свою позицию в отношении того, что все задержанные должны быть освобождены и что в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы необходимо начать подлинный уважительный диалог с представителями гражданского общества. Переговоры по выходу из кризиса и проведению конструктивных реформ невозможно вести исключительно с проправительственными силами. Они не увенчаются успехом, если в них не будут участвовать все стороны, включая тех, кто находится в оппозиции к властям. Совет Европы готов помочь Беларуси на пути к проведению подлинных реформ», — заявили в ЕС.
В начале сентября Совет Европы уже
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События после президентских выборов в Беларуси и принятые властями «репрессивные меры» по-прежнему «вызывают большое беспокойство» в Совете Европы.
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