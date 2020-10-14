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Максим Богрецов: Правовое государство и цифровая экономика - это и есть будущее Беларуси
14.10.2020 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская экономика пережила за 2020-ый год не меньше, чем белорусская политика. Она и год назад была в стагнации, но
Прошло два месяца с тех пор как я присоединился к Координационному Совету в надежде на конструктивный диалог по преодолению кризиса между обществом и властями.
Пока диалог не получается, а с каждым днем этот кризис все труднее разделять на политические и экономические составляющие — это кризис всего государства и решения в обеих сферах взаимосвязаны. Путь из этого кризиса наверняка прокладывается сотней идей в разных направлениях, но первоочередные для меня — это власть закона и развитие цифровой экономики.
Возвращение в адекватность
Меня часто спрашивают, есть ли у Координационного совета экономическая программа. На самом деле идей реформирования экономики достаточно среди бизнесменов и экономистов. Но в первую очередь нужно понять, что сегодня белорусское государство находится на таком уровне неадекватности, что экономика существовать здесь просто не может. У уходящей власти нет никакой позитивной повестки, среди белорусских чиновников голоса экономистов не слышно вообще.
На протяжении нескольких недель заводятся финансовые расследования против людей и компаний, выразивших свою гражданскую позицию — одну из самых уважаемых юристов — Лилию Власову — заключают под стражу, арестовывают сотрудников и счета ИТ-компании PandaDoc. Еще раньше белорусская уходящая власть показала, что может за день безосновательно уничтожить белорусский филиал «Газпромбанка»: если даже «Газпром» не может быть уверен в своих инвестициях в Беларуси, то кто тогда может? Ни один независимый инвестор не станет развивать бизнес в условиях тотального бесчинства силовиков и чиновников.
Складывается впечатление, что план уходящей власти и силовых структур, которые монополизировали принятие всех решений, в том, что Россия будет ее содержать — но я не думаю, что в российской элите хоть кто-то рад этой идее. Даже полуторамиллиардный кредит, который Россия дает Лукашенко, направлен
Когда эта модель рухнет, то само возвращение законности в страну станет огромным толчком для белорусской экономики. Как только мы освободимся от системы-бульдозера, которая работает только на удушение инакомыслия, то его нужно будет заменить принципами, которые необходимы для развития современной экономики: верховенство права, подотчетное государство, эффективное управление госпредприятиями, равные условия хозяйствования, — список можно продолжать. В этих принципах нет прозападной или пророссийской ориентации, правых или левых «уклонов».
Эти принципы можно имплементировать в жизнь за несколько месяцев, и они сразу же начнут работать на экономический рост и на экономические интересы всех стейкхолдеров: от рабочих до крупных компаний и с запада, и с востока.
Видимо, в Кремле еще думают, насколько ему политически удобна смена власти в Беларуси, но экономически очевидно, что развитие экономики и установление прозрачных честных правил в Беларуси создает для российских компаний даже больше возможностей, чем для западных, поскольку российские бизнесмены лучше западных понимают Беларусь, а зависимость белорусской экономики от России огромна.
Цифровизация как шанс Беларуси
Белорусской экономике нужен драйвер и ИТ-сектор — это та сфера, где у нас есть задел, опыт и, пока еще, репутация и возможность развивать одно из самых стратегических направлений в мировой экономике. Написано огромное количество статей
Помимо всего прочего, неизбежно происходит цифровизация наших отношений, независимо от того, нравится это государству или нет. Не учителя решили, что родителям нужно общаться через чат в вайбере или телеграмме, — просто такая технология появилась, и это банально удобно. Цифровизация уже и так прорвала плотину белорусской общественной жизни. Во время предвыборной кампании цифровые продукты помогали организовать сбор наблюдателей, финансовую взаимопомощь людей:
Не стоит забывать и про огромный потенциал улучшения эффективности других сфер экономики. Государственные предприятия медленно адаптируются по определению, а вот у ИТ-сектора есть огромный опыт по созданию хабов для продвижения инноваций. Возможностей масса: cельское хозяйство, образование, логистика, промышленность, медицина и так далее. А главная роль государства должна быть в выдаче преференцированных кредитов и научных грантов.
Мы уже много раз показали, что если дать ИТ-сектору свободу и условия развиваться в полный рост, то он своим экспоненциальным прогрессом и налогами поможет покрыть многие расходы на социально-ориентированные реформы, которые нужны в других отраслях экономики. А многие патриоты страны ждут не дождутся установления законности и прозрачности, чтобы вернуться в Беларусь и продолжить экономическое развитие страны.
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Белорусская экономика пережила за 2020-ый год не меньше, чем белорусская политика. Она и год назад была в стагнации, но еще добавились последствия пандемии, нежелание...
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