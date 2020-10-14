Максим Богрецов: Правовое государство и цифровая экономика - это и есть будущее Беларуси

Источник материала: Tut.by

Белорусская экономика пережила за 2020-ый год не меньше, чем белорусская политика. Она и год назад была в стагнации, но еще добавились последствия пандемии, нежелание Кремля предоставлять Лукашенко «энергетические субсидии», cнижение цен на нефть. Дополнением ко всем проблемам стал политический кризис, который надолго изменил жизнь белорусов. В том числе и мою.



Максим Богрецов, бывший старший вице-президент EPAM Systems, член Координационного совета. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Прошло два месяца с тех пор как я присоединился к Координационному Совету в надежде на конструктивный диалог по преодолению кризиса между обществом и властями.

Пока диалог не получается, а с каждым днем этот кризис все труднее разделять на политические и экономические составляющие — это кризис всего государства и решения в обеих сферах взаимосвязаны. Путь из этого кризиса наверняка прокладывается сотней идей в разных направлениях, но первоочередные для меня — это власть закона и развитие цифровой экономики.

Возвращение в адекватность

Меня часто спрашивают, есть ли у Координационного совета экономическая программа. На самом деле идей реформирования экономики достаточно среди бизнесменов и экономистов. Но в первую очередь нужно понять, что сегодня белорусское государство находится на таком уровне неадекватности, что экономика существовать здесь просто не может. У уходящей власти нет никакой позитивной повестки, среди белорусских чиновников голоса экономистов не слышно вообще.

На протяжении нескольких недель заводятся финансовые расследования против людей и компаний, выразивших свою гражданскую позицию — одну из самых уважаемых юристов — Лилию Власову — заключают под стражу, арестовывают сотрудников и счета ИТ-компании PandaDoc. Еще раньше белорусская уходящая власть показала, что может за день безосновательно уничтожить белорусский филиал «Газпромбанка»: если даже «Газпром» не может быть уверен в своих инвестициях в Беларуси, то кто тогда может? Ни один независимый инвестор не станет развивать бизнес в условиях тотального бесчинства силовиков и чиновников.

Складывается впечатление, что план уходящей власти и силовых структур, которые монополизировали принятие всех решений, в том, что Россия будет ее содержать — но я не думаю, что в российской элите хоть кто-то рад этой идее. Даже полуторамиллиардный кредит, который Россия дает Лукашенко, направлен на оплату предыдущих кредитов . Поэтому я уверен, что дни такой модели управления страной сочтены, сколько бы тайных инаугураций не проводили.

Когда эта модель рухнет, то само возвращение законности в страну станет огромным толчком для белорусской экономики. Как только мы освободимся от системы-бульдозера, которая работает только на удушение инакомыслия, то его нужно будет заменить принципами, которые необходимы для развития современной экономики: верховенство права, подотчетное государство, эффективное управление госпредприятиями, равные условия хозяйствования, — список можно продолжать. В этих принципах нет прозападной или пророссийской ориентации, правых или левых «уклонов».

Эти принципы можно имплементировать в жизнь за несколько месяцев, и они сразу же начнут работать на экономический рост и на экономические интересы всех стейкхолдеров: от рабочих до крупных компаний и с запада, и с востока.

Видимо, в Кремле еще думают, насколько ему политически удобна смена власти в Беларуси, но экономически очевидно, что развитие экономики и установление прозрачных честных правил в Беларуси создает для российских компаний даже больше возможностей, чем для западных, поскольку российские бизнесмены лучше западных понимают Беларусь, а зависимость белорусской экономики от России огромна.

Цифровизация как шанс Беларуси

Белорусской экономике нужен драйвер и ИТ-сектор — это та сфера, где у нас есть задел, опыт и, пока еще, репутация и возможность развивать одно из самых стратегических направлений в мировой экономике. Написано огромное количество статей почему этот экономический локомотив важен для страны : он быстрорастущий, высокооплачиваемый, возобновляемый, его доля в ВВП будет расти (в 2019 году она составляла 6,5%).

Помимо всего прочего, неизбежно происходит цифровизация наших отношений, независимо от того, нравится это государству или нет. Не учителя решили, что родителям нужно общаться через чат в вайбере или телеграмме, — просто такая технология появилась, и это банально удобно. Цифровизация уже и так прорвала плотину белорусской общественной жизни. Во время предвыборной кампании цифровые продукты помогали организовать сбор наблюдателей, финансовую взаимопомощь людей: онлайн-платформа «Голос» ясно показала, что выборы у белорусов украдены.

Не стоит забывать и про огромный потенциал улучшения эффективности других сфер экономики. Государственные предприятия медленно адаптируются по определению, а вот у ИТ-сектора есть огромный опыт по созданию хабов для продвижения инноваций. Возможностей масса: cельское хозяйство, образование, логистика, промышленность, медицина и так далее. А главная роль государства должна быть в выдаче преференцированных кредитов и научных грантов.

Мы уже много раз показали, что если дать ИТ-сектору свободу и условия развиваться в полный рост, то он своим экспоненциальным прогрессом и налогами поможет покрыть многие расходы на социально-ориентированные реформы, которые нужны в других отраслях экономики. А многие патриоты страны ждут не дождутся установления законности и прозрачности, чтобы вернуться в Беларусь и продолжить экономическое развитие страны.

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