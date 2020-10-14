Россия возобновляет поставку битума в Украину. Плохая новость для Управделами президента Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Правительство России разрешило экспорт в Украину по специальным разрешениям еще ряда нефтепродуктов. Об этом говорится в постановлении Кабмина РФ.



Один из крупнейших производителей битума — Мозырский НПЗ. Фото: mnpz.by

В частности, документ расширяет приложение с перечнем товаров, вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ.

Теперь в него включены масла смазочные и битумы.

С 2014 года Москва практикует ужесточение правил экспорта нефтепродуктов в Украину.

На Россию приходится основной объем импорта базовых масел в Украину (не производятся в Украине). На российский битум в 2018 год пришлось почти 20%, или 122 тыс. тонн украинского рынка.

Баланс украинского рынка дорожного битума в январе — сентябре 2020 года составил 762,6 тыс. тонн, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (480,7 тыс. тонн), сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу «А-95».

Рынок продолжает расти как за счет импортных поставок продукта, так и благодаря увеличению производства на Кременчугском НПЗ. За 9 месяцев из Беларуси было поставлено в Украину 389 тыс. тонн битумов (+64,3% к показателю января — сентября 2019 года).

Одним из крупнейшим поставщиков битумов является компания «БЗТ-Украина» — подразделение торгового госпредприятия «Белзарубежторг», входящая в структуру Управления делами президента Беларуси. «БЗТ-Украина» входит в число крупнейших плательщиков налогов в соседней стране.

Рост поставок битумов объясняется тем, что на 2020 год в Украине был утвержден рекордный объем финансирования дорожного строительства — 110 млрд грн (почти 3,9 млрд долларов). На следующий год этот показатель может быть увеличен до 150 млрд грн.

— Увеличение финансирования дорожного строительство позволяет утверждать, что на украинском рынке битумов всем хватит места. В пользу Беларуси играет лучшая логистика и качество, — сказал TUT.BY источник в белорусских нефтяных кругах.

Несколько лет назад по приглашению пятого президента Украины Петра Порошенко в Украину зашли белорусские дорожно-строительные предприятия, объединившиеся в концерн «Белавтодор-Украина». «Белзарубежторгу» принадлежит 20% в совместном предприятии.