МВД проводит проверку по заявлению Колесниковой об угрозах со стороны сотрудников КГБ и ГУБОПиК

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело по заявлению Марии Колесниковой о давлении и угрозах в ее адрес со стороны сотрудников КГБ и ГУБОПиК не возбуждено, МВД проводит проверку, сообщил TUT.BY адвокат Александр Пыльченко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мария Колесникова и ее защитники не согласны с тем, что проверку проводит МВД — они рассчитывали, что все проверочные мероприятия, необходимые для возбуждения уголовного дела, пройдут в рамках уголовного дела, по которому она была арестована, либо будут проведены иными следователями Следственного комитета. Именно поэтому заявление о похищении Колесниковой было подано 10 сентября следователю СК, входящему в состав следственной группы.

— Однако руководитель следственной группы принял решение о направлении заявления Колесниковой о совершении преступления для проверки в МВД Республики Беларусь. Согласиться с таким решением мы не могли, в связи с чем решение руководителя следственной группы о направлении заявления о совершении преступления для проверки в МВД было обжаловано по инстанции в СК РБ, а также в Генеральную прокуратуру. В удовлетворении жалобы защиты в Следственном комитете было отказано. Решение Генеральной прокуратуры по этому вопросу я еще не получал, — рассказал Пыльченко.

Марию Колесникову уже уведомили о продлении срока проверки до одного месяца. О результатах проверки МВД должно ее известить.

— Мне также известно, что Мария обратилась с заявлением в МВД и просила провести в ходе проверки определенные действия с ее участием. В частности: опознание лиц, указанных ей в допросах, опрос ее об обстоятельствах дела, проверку ее показаний на месте — осмотрев с ее участием те помещения, в которых с ней проводили беседы 7 сентября 2020 года, — рассказал Пыльченко.

В своем заявлении Колесникова указала конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПиК и КГБ. Адвокат поясняет, что отстранят или нет от работы на время проверки указанных в заявлении должностных лиц зависит от того, какой орган проводит проверку, каких должностных лиц может затронуть проверка, может ли их должностное положение повлиять на ход проверки и иные обстоятельства.