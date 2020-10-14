Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Источник материала: Tut.by

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси, сообщается на сайте Государственного секретариата по экономическим делам страны.



Фото: Reuters

Страна присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц. Меры вступили в действие 13 октября.

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

12 октября в Евросоюзе заявили , что рассматривают возможность расширения санкций против Беларуси, в том числе в отношении Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.