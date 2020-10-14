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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси
14.10.2020 12:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси,
Страна присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц. Меры вступили в действие 13 октября.
Напомним, 2 октября ЕС
12 октября в Евросоюзе
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Страна присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц. Меры вступили в действие 13 октября.
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