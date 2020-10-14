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За что БелАЭС выписали штраф на 1350 рублей?
14.10.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине июня госпредприятие «Белорусская АЭС» оштрафовали на 1350 рублей. Это следует из решения Экономического суда Гродненской области, копия которого есть у TUT.BY.
Спорная ситуация возникла между Департаментом по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) и БелАЭС вскоре после
Согласно протоколу от 27 мая, «Белорусская АЭС» совершила правонарушение, выразившееся в фактическом проведении работ со свежим ядерным топливом при наличии не устраненных нарушений и недостатков, отраженных в Плане мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, влияющих на безопасность, при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, который был утвержден гендиректором предприятия 7 апреля 2020 года. То есть не исполнен пункт 12 особых лицензионных требований, говорится в материалах суда.
В БелАЭС отмечали, что неоднократно направляли в адрес Госатомнадзора документы, содержащих информацию об устранении нарушений и недостатков по пунктам Плана мероприятий. Госатомнадзор считал направленные данные недостаточными, а нарушения и недостатки неустраненными, о чем были направлены официальные письма.
На атомной станции вменяемое административное правонарушение не признали. Там считали, что отсутствует объективная сторона административного правонарушения (предпринимательская деятельность). На вопрос суда представитель госпредприятия пояснил, что предпринимательская деятельность будет иметь место после ввода атомной электростанции в эксплуатацию. В БелАЭС также указали на выполнение, по их мнению, пункта 12 особых лицензионных требований ввиду неоднократного направления в Госатомнадзор информации об устранении нарушений и недостатков.
В итоге суд, исследовав приложенные к протоколу документы, пришел к выводу о наличии в деянии БелАЭС состава административного правонарушения, предусмотренного в части 1 статьи 12.7 КоАП, и выписал штраф в размере 50 базовых величин (1350 рублей).
Вступило ли это решение в законную силу, узнать не удалось.
В Минэнерго Беларуси не стали комментировать эту ситуацию.
В конце июля
7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС
Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.
Александр Лукашенко
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Спорная ситуация возникла между Департаментом по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) и БелАЭС вскоре после завоза на станцию 5 мая свежего...
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