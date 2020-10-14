За что БелАЭС выписали штраф на 1350 рублей?

Источник материала: Tut.by

В середине июня госпредприятие «Белорусская АЭС» оштрафовали на 1350 рублей. Это следует из решения Экономического суда Гродненской области, копия которого есть у TUT.BY.



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Спорная ситуация возникла между Департаментом по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) и БелАЭС вскоре после завоза на станцию 5 мая свежего ядерного топлива (СЯТ) из России. Контролирующий орган заметил нарушение, подпадающее под часть 1 статьи 12.7 КоАП о незаконной предпринимательской деятельности. В частности, таковой признается деятельность, осуществляемая без лицензии, когда такое специальное разрешение обязательно, либо с нарушением правил.

Согласно протоколу от 27 мая, «Белорусская АЭС» совершила правонарушение, выразившееся в фактическом проведении работ со свежим ядерным топливом при наличии не устраненных нарушений и недостатков, отраженных в Плане мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, влияющих на безопасность, при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, который был утвержден гендиректором предприятия 7 апреля 2020 года. То есть не исполнен пункт 12 особых лицензионных требований, говорится в материалах суда.

В БелАЭС отмечали, что неоднократно направляли в адрес Госатомнадзора документы, содержащих информацию об устранении нарушений и недостатков по пунктам Плана мероприятий. Госатомнадзор считал направленные данные недостаточными, а нарушения и недостатки неустраненными, о чем были направлены официальные письма.

На атомной станции вменяемое административное правонарушение не признали. Там считали, что отсутствует объективная сторона административного правонарушения (предпринимательская деятельность). На вопрос суда представитель госпредприятия пояснил, что предпринимательская деятельность будет иметь место после ввода атомной электростанции в эксплуатацию. В БелАЭС также указали на выполнение, по их мнению, пункта 12 особых лицензионных требований ввиду неоднократного направления в Госатомнадзор информации об устранении нарушений и недостатков.

В итоге суд, исследовав приложенные к протоколу документы, пришел к выводу о наличии в деянии БелАЭС состава административного правонарушения, предусмотренного в части 1 статьи 12.7 КоАП, и выписал штраф в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Вступило ли это решение в законную силу, узнать не удалось.

В Минэнерго Беларуси не стали комментировать эту ситуацию.

В конце июля стало известно , что разрешительные документы для ввода первого энергоблока Белорусской АЭС будут выдавать поэтапно. Это предусмотрено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, которым внесены изменения в нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций».

7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. 11 октября запущена цепная реакция: реактор стал функционировать. В ближайшее время на станции проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, уточнили в пресс-службе Минэнерго.

Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Александр Лукашенко заявлял , что запуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Завершить строительство атомной станции надеются в 2022 году.