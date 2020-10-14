«Пул Первого»: Колесникову на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ не приглашали

Источник материала: Tut.by

Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая 10 октября прошла в СИЗО КГБ, не приглашали. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».





В сообщении также указано: участники встречи говорят, что до прибытия президента не знали, куда и зачем их привезли.

Ранее адвокат Марии Колесниковой заявил , что к ней «приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]». Колесникова, по словам адвоката, отказалась ехать.

О своих впечатлениях от встречи адвокатам рассказали присутствовавшие на ней Виктор Бабарико , Максим Знак , Сергей Тихановский и Виталий Шкляров . Тихановский заявил своему адвокату, что «для всех это мероприятие стало неожиданностью».

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, а также блогер Сергей Тихановский.