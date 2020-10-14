ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пул Первого»: Колесникову на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ не приглашали

14.10.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая 10 октября прошла в СИЗО КГБ, не приглашали. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».


В сообщении также указано: участники встречи говорят, что до прибытия президента не знали, куда и зачем их привезли.

Ранее адвокат Марии Колесниковой заявил, что к ней «приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]». Колесникова, по словам адвоката, отказалась ехать.

О своих впечатлениях от встречи адвокатам рассказали присутствовавшие на ней Виктор Бабарико, Максим Знак, Сергей Тихановский и Виталий Шкляров. Тихановский заявил своему адвокату, что «для всех это мероприятие стало неожиданностью».

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, а также блогер Сергей Тихановский.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая 10 октября прошла в СИЗО КГБ, не приглашали. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники близкий к...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МВД проводит проверку по заявлению Колесниковой об угрозах со стороны сотрудников КГБ и ГУБОПиК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика