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«Пул Первого»: Колесникову на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ не приглашали
14.10.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая 10 октября прошла в СИЗО КГБ, не приглашали. Об этом
В сообщении также указано: участники встречи говорят, что до прибытия президента не знали, куда и зачем их привезли.
Ранее адвокат Марии Колесниковой
О своих впечатлениях от встречи адвокатам рассказали присутствовавшие на ней
Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко
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Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая 10 октября прошла в СИЗО КГБ, не приглашали. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники близкий к...
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