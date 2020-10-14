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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне
14.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Нацбанка сохраняются на текущем уровне, сообщили в пресс-службе банка.
Это значит, что ставка рефинансирования остается на уровне 7,75%, на которой ее оставило правление Нацбанка в августе. До этой величины ставка была снижена с 8% 1 июля 2020 года.
Инфляция
"В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту", - говорится в сообщении.
Однако в среднесрочной перспективе Нацбанк прогнозирует возвращение инфляции примерно на уровень 5%.
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По оценке Нацбанка прирост потребительских цен по итогам 2020 года должен составить примерно 6%, в прогнозах - стабилизация ситуации и возвращение инфляции на...
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