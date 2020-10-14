ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне

14.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Нацбанка сохраняются на текущем уровне, сообщили в пресс-службе банка.

© Sputnik
Эксперт рассказал, грозит ли Беларуси скачок инфляции и как этого избежать

Это значит, что ставка рефинансирования остается на уровне 7,75%, на которой ее оставило правление Нацбанка в августе. До этой величины ставка была снижена с 8% 1 июля 2020 года.

Инфляция в последние месяцы ускорилась, в сентябре годовой прирост потребительских цен составил 6,1%, следует из сообщения. В Нацбанке сообщили, что по итогам 2020 года инфляция, как ожидается, должна составить примерно 6%.

"В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту", - говорится в сообщении.

Однако в среднесрочной перспективе Нацбанк прогнозирует возвращение инфляции примерно на уровень 5%.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценке Нацбанка прирост потребительских цен по итогам 2020 года должен составить примерно 6%, в прогнозах - стабилизация ситуации и возвращение инфляции на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Пул Первого»: Колесникову на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ не приглашали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика