|
А1 стала платиновым партнером «Лаборатории Касперского»
14.10.2020 13:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Компания A1 получила статус платинового партнера «Лаборатории Касперского». Platinum Partner является наивысшим из существующих партнерских статусов российского производителя решений в сфере информационной безопасности. Статус подтверждает высокий уровень компетенций специалистов компании А1 при реализации проектов на базе продуктов «Лаборатории Касперского».
Статус платинового партнера «Лаборатории Касперского» компания А1 получила в рекордно короткие для Беларуси сроки. Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда масштабных проектов в различных сферах – производственной, финансовой, а также в ритейле, медицине, государственном управлении.
В основе успешной реализации этих и других проектов А1 в сфере информационной безопасности лежит тесное взаимодействие с клиентами, включающее оценку потенциальных рисков для IT-ресурсов предприятия-заказчика, выбор оптимального решения и его пилотное тестирование для оценки эффективности выбранных продуктов.
В рамках технологического партнерства с Kaspersky в портфолио А1 включены продукты для решения наиболее актуальных задач в области информационной безопасности. Среди них:
Подробнее об услугах – по единому телефону контакт-центра 150, а также через e-mail
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания A1 получила статус платинового партнера «Лаборатории Касперского». Platinum Partner является наивысшим из существующих партнерских статусов российского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)