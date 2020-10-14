А1 стала платиновым партнером «Лаборатории Касперского»

Компания A1 получила статус платинового партнера «Лаборатории Касперского». Platinum Partner является наивысшим из существующих партнерских статусов российского производителя решений в сфере информационной безопасности. Статус подтверждает высокий уровень компетенций специалистов компании А1 при реализации проектов на базе продуктов «Лаборатории Касперского».

Статус платинового партнера «Лаборатории Касперского» компания А1 получила в рекордно короткие для Беларуси сроки. Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда масштабных проектов в различных сферах – производственной, финансовой, а также в ритейле, медицине, государственном управлении.

В основе успешной реализации этих и других проектов А1 в сфере информационной безопасности лежит тесное взаимодействие с клиентами, включающее оценку потенциальных рисков для IT-ресурсов предприятия-заказчика, выбор оптимального решения и его пилотное тестирование для оценки эффективности выбранных продуктов.

В рамках технологического партнерства с Kaspersky в портфолио А1 включены продукты для решения наиболее актуальных задач в области информационной безопасности. Среди них:

KATA – надежная система защиты корпоративной инфраструктуры от сложных угроз и целевых атак без необходимости привлечения дополнительных ресурсов за счет оперативного выявления и расследования комплексных инцидентов, уменьшения объема ручных операций и повышения эффективности работы ИБ-служб и SOC-команд

от сложных угроз и целевых атак без необходимости привлечения дополнительных ресурсов за счет оперативного выявления и расследования комплексных инцидентов, уменьшения объема ручных операций и повышения эффективности работы ИБ-служб и SOC-команд KSMG – защита почты на базе машинного обучения, эффективна против нацеленных на электронную переписку угроз, включая вирусы-шифровальщики, вирусы, спам и многие другие

на базе машинного обучения, эффективна против нацеленных на электронную переписку угроз, включая вирусы-шифровальщики, вирусы, спам и многие другие KWTS – защита пользователей в интернете , которая предотвращает распространение атак и блокирует утечки данных из корпоративной инфраструктуры

, которая предотвращает распространение атак и блокирует утечки данных из корпоративной инфраструктуры KIСS for Nodes и KICS for Networks – набор технологий и сервисов для защиты отдельных уровней производственных систем , включая серверы SCADA, операторские панели, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые соединения и персональное оборудование

, включая серверы SCADA, операторские панели, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые соединения и персональное оборудование KPSN – облачная локальная репутационная база для повышения эффективности противодействия современным киберугрозам для организаций, которые предъявляют строгие требования к контролю за использованием данных и имеют объекты критической инфраструктуры.