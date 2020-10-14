ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А1 стала платиновым партнером «Лаборатории Касперского»

14.10.2020 13:53 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компания A1 получила статус платинового партнера «Лаборатории Касперского». Platinum Partner является наивысшим из существующих партнерских статусов российского производителя решений в сфере информационной безопасности. Статус подтверждает высокий уровень компетенций специалистов компании А1 при реализации проектов на базе продуктов «Лаборатории Касперского».

Статус платинового партнера «Лаборатории Касперского» компания А1 получила в рекордно короткие для Беларуси сроки. Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда масштабных проектов в различных сферах – производственной, финансовой, а также в ритейле, медицине, государственном управлении.

В основе успешной реализации этих и других проектов А1 в сфере информационной безопасности лежит тесное взаимодействие с клиентами, включающее оценку потенциальных рисков для IT-ресурсов предприятия-заказчика, выбор оптимального решения и его пилотное тестирование для оценки эффективности выбранных продуктов.

В рамках технологического партнерства с Kaspersky в портфолио А1 включены продукты для решения наиболее актуальных задач в области информационной безопасности. Среди них:

  • KATA – надежная система защиты корпоративной инфраструктуры от сложных угроз и целевых атак без необходимости привлечения дополнительных ресурсов за счет оперативного выявления и расследования комплексных инцидентов, уменьшения объема ручных операций и повышения эффективности работы ИБ-служб и SOC-команд
  • KSMG – защита почты на базе машинного обучения, эффективна против нацеленных на электронную переписку угроз, включая вирусы-шифровальщики, вирусы, спам и многие другие
  • KWTS – защита пользователей в интернете, которая предотвращает распространение атак и блокирует утечки данных из корпоративной инфраструктуры
  • KIСS for Nodes и KICS for Networks – набор технологий и сервисов для защиты отдельных уровней производственных систем, включая серверы SCADA, операторские панели, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые соединения и персональное оборудование
  • KPSN – облачная локальная репутационная база для повышения эффективности противодействия современным киберугрозам для организаций, которые предъявляют строгие требования к контролю за использованием данных и имеют объекты критической инфраструктуры.

Подробнее об услугах – по единому телефону контакт-центра 150, а также через e-mail sales@a1data.by.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания A1 получила статус платинового партнера «Лаборатории Касперского». Platinum Partner является наивысшим из существующих партнерских статусов российского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
За что БелАЭС выписали штраф на 1350 рублей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика