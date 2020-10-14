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Проклятье победителя. В какой момент Лукашенко сделал неправильную ставку. Мнение
14.10.2020 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новости о Нобелевской премии по экономике,
Формат аукциона, игры нескольких участников, делающих безотзывные ставки, весьма популярен на Западе. Он подразумевает действие в условиях информационной неопределенности: у каждого участника своя стратегия (вплоть до сговора с другими участниками), свое представление о ценности объекта. И представление это часто прилично расходится с реальностью. Так что самая интересная часть работ новоиспеченных лауреатов — «проклятие победителя» — ситуация, когда формальный победитель торгов переоценил реальную стоимость актива и терпит убытки.
Мастер объяснять сложные вещи красиво и с огоньком, российский экономист Андрей Мовчан про проклятие победителя
Мовчан обращает внимание и на вторичные психологические факторы (дух конкуренции, страх нереализации принятого решения о покупке — стоимость самоутверждения всегда позитивна, смещение информации о ценности и пр.) «Эти факторы еще увеличивают позитивную разницу между реальной ценностью и уплаченной ставкой», констатирует экономист.
В политике нюанс в том, что реальным победителем может оказаться тот, кто от участия в торгах вообще отказался. Таким победителем год назад мог стать (формально — легко, психологически — очень непросто) Александр Лукашенко, сделав ставку на операцию «преемник». Людям, не знающим Лукашенко лично, этот ход казался весьма вероятным. Казалось, передавай бразды молодым и амбициозным, представив себя в образе опытного и мудрого капитана королевских мушкетеров: «И я таким же дерзким был, когда/Париж узнал гасконца де Тревиля!». Не устраивает условная молодежь вроде Александра Турчина или Дмитрия Крутого? Вон опытнейший дипломат Владимир Макей прошел всю карьерную лестницу, и почему бы не подсадить его на самую высокую ступеньку?
Помучив этими вопросами в свое время несколько высоких чиновников и оценив их реакцию («Ни-ког-да! Ольга, этого не будет ни-ког-да»), пришлось довольствоваться рисованием утопий, в которых на выборах от власти идет фигура, воспринимаемая большинством электората нейтрально-позитивно. Условный Турчин. Ядерный электорат Лукашенко и убеждать не надо, преемник значит преемник. Либералы и сочувствующие, большой и малый бизнес, айтишники рады голосовать за человека, с которым могут говорить на одном языке. Бабарико никуда не баллотируется и покупает новую картину Зарфина в коллекцию. Эдик наконец женится на Саше. Мария Колесникова с целым паспортом фонтанирует культурными проектами. Максима Знака после работы ждут спортивные и поэтические челленджи. Светлана Тихановская гуглит новые рецепты и записывает детей в кружки, а про Илью Салея и Максима Богрецова белорусы узнают только из рубрики «наши за границей». Даже имидж первого президента теряет былую одиозность.
Но оставим фантазии. Выбор сделан, торг продолжается и ставки растут. Нынешний уровень насилия со стороны власти показывает, что снижать обороты она не намерена и ставка делается на удушение, а вовсе не на диалог. Так что победитель, очевидно, получает все. Кстати тот же Мовчан напоминает про экзотические формы аукционов: «например, когда занявший второе место биддер должен заплатить свой бид тому, кто занял первое место». Теория игр говорит, что такой аукцион уходит сильно за лимит реальной ценности.
А мораль? Мораль проста. Никогда, даже если очень хочется, не убивайте независимую социологию. Рискуете пропустить тот момент, когда можно красиво выйти из игры, не поднимая в пылу азарта уровень ставок за пределы здравого смысла. И не пытаясь изобразить многомиллионную поддержку, нещадно эксплуатируя автобусный парк для перемещения ядерного электората по стране. Впрочем, если связь скорости перемещения электората и уровня поддержки претендента удастся доказать, нобелевскому комитету к этому открытию стоит присмотреться.
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Сделанные в белорусской политической борьбе ставки запредельно высоки, а развитие ситуации в последнее время заставляет задуматься о том, что проблема «проклятья...
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