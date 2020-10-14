Какие потребительские кредиты можно найти в белорусских банках?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В августе Нацбанк Беларуси приостановил операции по поддержки ликвидности банков из-за стремительного падения белорусского рубля. На днях регулятор продлил эту меру до середины января следующего года. На фоне этого белорусские банки сократили количество кредитов или вовсе приостановили их выдачу.

Какие варианты потребительского кредитования доступны белорусам сейчас, читайте в обзоре Sputnik.

Варианты кредитов и рассрочек

По сравнению с тем разнообразием потребительских кредитов, которые были доступны еще полгода назад, сейчас предложений у банков совсем немного.

Например, в Беларусбанке остался только кредит "Партнер Оптимальный" для приобретения товаров белорусского производителя сроком до трех лет под 11,25% годовых. Также пока доступен кредит "Альтернатива" на приобретение автомобилей Geely у СЗАО "Белджи" и его дилеров сроком до 10 лет со ставкой 13,35% годовых.

Белинвестбанк сейчас предоставляет кредит на потребительские нужды "Личный выбор" сроком до пяти лет и переменной процентной ставкой 24,9% При сумме свыше 10 тысяч рублей нужны поручители. Есть также экспресс-кредит на любые цели "Быстрые деньги" на сумму до трех тысяч рублей сроком на 24 месяца под 25% годовых.

В Альфа-Банке предлагают кредит наличными "Просто деньги" на 48 или 60 месяцев на сумму от одной до пяти тысяч рублей на любые нужды с переменной процентной ставкой 27,9% годовых. В приложении банка также можно оформить "Онлайн-кредит" с максимальной суммой в пять тысяч рублей под 27,9%, но он доступен только клиентам.

В Технобанке есть кредитный продукт "Рассрочка" с партнерами банка. Ее можно взять на 3-9 месяцев под 9,99% годовых, сумма - от 200 рублей до шести тысяч рублей. Также банк продолжает кредитовать покупку нового автомобиля у партнера банка ООО "ФелОкт-сервис". Можно рассчитывать на сумму от пяти до 100 тысяч рублей со ставкой от 0,01% до 18% на 48-60 месяцев.

Цептер Банк в данный момент выдает только кредит "Цептер Онлайн" с максимальной суммой в три тысячи рублей на 24 месяца под фиксированную ставку 24% годовых. Для открытия онлайн-кредита нужно иметь карту банка.

В РРБ-Банк предоставляют кредит "Ренессанс" на сумму от 500 рублей до семи тысяч рублей на любые цели на срок от трех до 60 месяцев под 32,99% годовых. Также есть кредит "Доступный Плюс" на сумму от 500 рублей до трех тысяч рублей сроком до 36 месяцев под 34,99%. Выдают в банке кредит "Предприниматель" на сумму от двух до 10 тысяч рублей от трех до 36 месяцев со ставкой 39,9% годовых. Кроме того, люди в возрасте от 35 до 69 лет могут рассчитывать на кредит "Социальный" на сумму от 500 рулей до 2,5 тысяч рублей на срок от трех до 36 месяцев под ставку 32,99% годовых.

МТБанк сохранил кредитный продукт "Еще больше" со ставкой 34,86% годовых на сумму от 10 001 рубля до 19 тысяч рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Доступен кредит "Проще простого" под 34,86% годовых на сумму от 500 рублей до 10 тысяч рублей сроком от шести месяцев до семи лет. Можно взять в банке кредит "Выручай" под 13,335% годовых на сумму от 500 рублей до 15 тысяч рублей на срок от шести месяцев до одного года.

Банк "БелВЭБ" может предложить кредитную программу "Новае стагоддзе" на приобретение товаров в магазинах-партнерах со ставкой от 0,0000001% годовых на сумму от 50 до 10 тысяч рублей сроком до 5 лет.

В Идея Банке осталась только "Онлайн-рассрочка" с интернет-магазином "21 век". Она выдается на сумму до 10 тысяч рублей под 0,0001% годовых.

В банке "Дабрабыт" можно взять кредит "На личное". Максимальная сумма кредита рассчитывается в пределах кредитоспособности, без поручителей можно взять до 50 тысяч рублей. Срок кредитования - до 60 месяцев, ставка - 24,99% годовых.

В Паритетбанке продолжают выдавать кредит на потребительские нужды "Лоукост" наличными на руки. Ставка - 34% годовых без справки о доходах, 32% годовых - со справкой. Деньги выдаются на срок до семи лет, максимальная сумма - 15 тысяч рублей.

ВТБ-Банк дает кредит наличными "На все про все" на сумму от 100 рублей до 15 тысяч рублей сроком от 13 месяцев до семи лет под ставку от 29,9% годовых. Также можно взять кредит "Новенький" на сумму от 100 рублей до 15 тысяч рублей на срок от 13 месяцев до семи лет, причем первые 90 дней ставка будет 22,9% годовых.

В Банке "Решение" предлагают кредит "Наличными" сроком от одного года до четырех лет под 13,53% годовых на сумму до 10 тысяч рублей. Обязательное условие - предоставление кредитополучателем договора на медобслуживание. Также в банке выдают кредит "На карту" на сумму от 1,5 до 10 тысяч рублей под 29,9% годовых на 12, 24 и 36 месяцев.

В БТА Банке есть только один потребительский кредит - "Зачетный". Он дается на сумму от 200 рублей до пяти тысяч рублей на срок до 12 месяцев под 13,35% (с обязательным страхованием и при наличии действующего безотзывного вклада), под 25% (без оформления страхования) и под 29% (без оформления страхования на срок до 60 месяцев).

Кредитные карты и овердрафт

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, некоторые банки продолжают оформлять кредитные карты и овердрафт. Так, Белгазпромбанк предлагает "Карту Покупок" на срок до пяти лет с суммой до одной тысячи рублей. Процентная ставка в период рассрочки составляет 0,000001% годовых. Также можно оформить зарплатный овердрафт на карту банка на сумму до пяти тысяч рублей со ставкой 19,9%.

В Альфа-Банке можно рассчитывать на "Альфа-кредитку" с суммой от 500 рублей до пяти тысяч рублей под 27,9% и льготным периодом в 30 дней.

Технобанк предлагает кредитную карточку "Классик" на сумму от 500 до 10 тысяч рублей на 24 месяца под 24% годовых, а также овердрафт в рамках карточки Green на 24 месяца под ставку 27% годовых со льготным периодом в 30 дней под 0,0001% годовых.

В банке "Дабрабыт" есть "Смарт карта" на сумму до 20 тысяч рублей без поручителей, с рассрочкой от одного до 24 месяцев под 0,000001% годовых при расчетах в магазинах-партнерах, под 27,99% годовых - в иных случаях. Там же можно рассчитывать на кредитную карту "Новая" с манибэком на сумму от 100 до 20 белорусских рублей сроком до пяти лет со ставкой 0,000001% годовых в течение первых 30 дней и 27,99% годовых далее. Также банк предоставляет возможность оформить онлайн-кредит в личном кабинете "Дабрабыт-онлайн".

ВТБ Банк продолжает выдавать карту рассрочки "Черепаха" с суммой до пяти тысяч рублей на срок до 60 месяцев под 0,0001% в магазинах-партнерах.

В банке "Решение" можно получить на карту кредит "Овердрафтный" с суммой от 2 до 10 тысяч рублей на 10 месяцев под ставку 29,9% годовых.

Кто не выдает потребительские кредиты

Среди банков, которые полностью перестали выдавать потребительские кредиты, есть довольно популярные у кредитополучателей - БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, БСБ Банк и Приорбанк. Также кредитование физических лиц приостановили БНБ-Банк, Идея Банк, Франсабанк, ТК Банк, Статусбанк и Абсолютбанк.

Во всех этих банках подчеркивают, что выдача кредитов приостановлена лишь временно. Правда, назвать точные сроки возобновления кредитования населения ни в одном из них не смогли. Некоторые банки примут решение по поводу дальнейшей судьбы потребительских кредитов в ближайшее время.

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