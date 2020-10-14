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Какие потребительские кредиты можно найти в белорусских банках?
14.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В августе Нацбанк Беларуси
Какие варианты потребительского кредитования доступны белорусам сейчас, читайте в обзоре Sputnik.
Варианты кредитов и рассрочек
По сравнению с тем разнообразием потребительских кредитов, которые были доступны еще полгода назад, сейчас предложений у банков совсем немного.
© Sputnik / Александр Кряжев
Например, в Беларусбанке остался только кредит "Партнер Оптимальный" для приобретения товаров белорусского производителя сроком до трех лет под 11,25% годовых. Также пока доступен кредит "Альтернатива" на приобретение автомобилей Geely у СЗАО "Белджи" и его дилеров сроком до 10 лет со ставкой 13,35% годовых.
Белинвестбанк сейчас предоставляет кредит на потребительские нужды "Личный выбор" сроком до пяти лет и переменной процентной ставкой 24,9% При сумме свыше 10 тысяч рублей нужны поручители. Есть также экспресс-кредит на любые цели "Быстрые деньги" на сумму до трех тысяч рублей сроком на 24 месяца под 25% годовых.
В Альфа-Банке предлагают кредит наличными "Просто деньги" на 48 или 60 месяцев на сумму от одной до пяти тысяч рублей на любые нужды с переменной процентной ставкой 27,9% годовых. В приложении банка также можно оформить "Онлайн-кредит" с максимальной суммой в пять тысяч рублей под 27,9%, но он доступен только клиентам.
В Технобанке есть кредитный продукт "Рассрочка" с партнерами банка. Ее можно взять на 3-9 месяцев под 9,99% годовых, сумма - от 200 рублей до шести тысяч рублей. Также банк продолжает кредитовать покупку нового автомобиля у партнера банка ООО "ФелОкт-сервис". Можно рассчитывать на сумму от пяти до 100 тысяч рублей со ставкой от 0,01% до 18% на 48-60 месяцев.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Цептер Банк в данный момент выдает только кредит "Цептер Онлайн" с максимальной суммой в три тысячи рублей на 24 месяца под фиксированную ставку 24% годовых. Для открытия онлайн-кредита нужно иметь карту банка.
В РРБ-Банк предоставляют кредит "Ренессанс" на сумму от 500 рублей до семи тысяч рублей на любые цели на срок от трех до 60 месяцев под 32,99% годовых. Также есть кредит "Доступный Плюс" на сумму от 500 рублей до трех тысяч рублей сроком до 36 месяцев под 34,99%. Выдают в банке кредит "Предприниматель" на сумму от двух до 10 тысяч рублей от трех до 36 месяцев со ставкой 39,9% годовых. Кроме того, люди в возрасте от 35 до 69 лет могут рассчитывать на кредит "Социальный" на сумму от 500 рулей до 2,5 тысяч рублей на срок от трех до 36 месяцев под ставку 32,99% годовых.
МТБанк сохранил кредитный продукт "Еще больше" со ставкой 34,86% годовых на сумму от 10 001 рубля до 19 тысяч рублей на срок от шести месяцев до семи лет. Доступен кредит "Проще простого" под 34,86% годовых на сумму от 500 рублей до 10 тысяч рублей сроком от шести месяцев до семи лет. Можно взять в банке кредит "Выручай" под 13,335% годовых на сумму от 500 рублей до 15 тысяч рублей на срок от шести месяцев до одного года.
Банк "БелВЭБ" может предложить кредитную программу "Новае стагоддзе" на приобретение товаров в магазинах-партнерах со ставкой от 0,0000001% годовых на сумму от 50 до 10 тысяч рублей сроком до 5 лет.
В Идея Банке осталась только "Онлайн-рассрочка" с интернет-магазином "21 век". Она выдается на сумму до 10 тысяч рублей под 0,0001% годовых.
В банке "Дабрабыт" можно взять кредит "На личное". Максимальная сумма кредита рассчитывается в пределах кредитоспособности, без поручителей можно взять до 50 тысяч рублей. Срок кредитования - до 60 месяцев, ставка - 24,99% годовых.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Паритетбанке продолжают выдавать кредит на потребительские нужды "Лоукост" наличными на руки. Ставка - 34% годовых без справки о доходах, 32% годовых - со справкой. Деньги выдаются на срок до семи лет, максимальная сумма - 15 тысяч рублей.
ВТБ-Банк дает кредит наличными "На все про все" на сумму от 100 рублей до 15 тысяч рублей сроком от 13 месяцев до семи лет под ставку от 29,9% годовых. Также можно взять кредит "Новенький" на сумму от 100 рублей до 15 тысяч рублей на срок от 13 месяцев до семи лет, причем первые 90 дней ставка будет 22,9% годовых.
В Банке "Решение" предлагают кредит "Наличными" сроком от одного года до четырех лет под 13,53% годовых на сумму до 10 тысяч рублей. Обязательное условие - предоставление кредитополучателем договора на медобслуживание. Также в банке выдают кредит "На карту" на сумму от 1,5 до 10 тысяч рублей под 29,9% годовых на 12, 24 и 36 месяцев.
В БТА Банке есть только один потребительский кредит - "Зачетный". Он дается на сумму от 200 рублей до пяти тысяч рублей на срок до 12 месяцев под 13,35% (с обязательным страхованием и при наличии действующего безотзывного вклада), под 25% (без оформления страхования) и под 29% (без оформления страхования на срок до 60 месяцев).
Кредитные карты и овердрафт
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, некоторые банки продолжают оформлять кредитные карты и овердрафт. Так, Белгазпромбанк предлагает "Карту Покупок" на срок до пяти лет с суммой до одной тысячи рублей. Процентная ставка в период рассрочки составляет 0,000001% годовых. Также можно оформить зарплатный овердрафт на карту банка на сумму до пяти тысяч рублей со ставкой 19,9%.
В Альфа-Банке можно рассчитывать на "Альфа-кредитку" с суммой от 500 рублей до пяти тысяч рублей под 27,9% и льготным периодом в 30 дней.
Технобанк предлагает кредитную карточку "Классик" на сумму от 500 до 10 тысяч рублей на 24 месяца под 24% годовых, а также овердрафт в рамках карточки Green на 24 месяца под ставку 27% годовых со льготным периодом в 30 дней под 0,0001% годовых.
В банке "Дабрабыт" есть "Смарт карта" на сумму до 20 тысяч рублей без поручителей, с рассрочкой от одного до 24 месяцев под 0,000001% годовых при расчетах в магазинах-партнерах, под 27,99% годовых - в иных случаях. Там же можно рассчитывать на кредитную карту "Новая" с манибэком на сумму от 100 до 20 белорусских рублей сроком до пяти лет со ставкой 0,000001% годовых в течение первых 30 дней и 27,99% годовых далее. Также банк предоставляет возможность оформить онлайн-кредит в личном кабинете "Дабрабыт-онлайн".
ВТБ Банк продолжает выдавать карту рассрочки "Черепаха" с суммой до пяти тысяч рублей на срок до 60 месяцев под 0,0001% в магазинах-партнерах.
В банке "Решение" можно получить на карту кредит "Овердрафтный" с суммой от 2 до 10 тысяч рублей на 10 месяцев под ставку 29,9% годовых.
Кто не выдает потребительские кредиты
Среди банков, которые полностью перестали выдавать потребительские кредиты, есть довольно популярные у кредитополучателей - БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, БСБ Банк и Приорбанк. Также кредитование физических лиц приостановили БНБ-Банк, Идея Банк, Франсабанк, ТК Банк, Статусбанк и Абсолютбанк.
Во всех этих банках подчеркивают, что выдача кредитов приостановлена лишь временно. Правда, назвать точные сроки возобновления кредитования населения ни в одном из них не смогли. Некоторые банки примут решение по поводу дальнейшей судьбы потребительских кредитов в ближайшее время.
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За последние два месяца многие белорусские банки существенно сократили количество кредитов на потребительские нужды, а некоторые и вовсе перестали их выдавать.
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